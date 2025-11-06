Una buena para Viera: el "Diente" López está recuperado y sería titular

La principal duda del entrenador durante la semana fue si colocaba a Gonzalo Carneiro y Nicolás López en ofensiva para acompañar a Maximiliano Gómez. Todo indica que el que cuenta con mejores posibilidades es el Diente. El día martes Viera había probado con Carneiro en dupla con Gómez, pero tras probar a López y ver que ya estaba recuperado y al 100%, volverá a la titularidad.

Si bien todavía quedan algunos entrenamientos, el probable equipo para enfrentar a Defensor Sporting sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

Entradas de ópera

Pese a que Defensor Sporting colocó precios de ópera para la hinchada de Nacional, de las 2.000 entradas que le dio el violeta al tricolor ya hay vendidas 1.500. Recordamos que el conjunto fusionado le puso las entradas al albo a 1.980 pesos las generales y 1.150 para solocios.

Sin embargo, la Comisión Directiva de Nacional acompañada por los jugadores del plantel principal del club decidieron devolver $ 450 a cada socio que compre su entrada para ir a alentar al equipo este domingo desde las 16:30 al Franzini.

Esta medida se debe al precio excesivo que colocó el equipo del Parque Rodó para los 2.000 tickets a disposición de los albos en la tribuna Ghierra.

“El Club Nacional de Football informa a sus socios que, ante los precios excesivos fijados por Defensor Sporting para el partido del próximo domingo, la Comisión Directiva resolvió de manera extraordinaria devolver $450 por cada entrada adquirida por nuestros socios", expresó.

“Esta decisión refleja el compromiso del club con su gente y es acompañada por el plantel principal, que asumirá el 50% del reintegro como muestra de apoyo y unidad en este tramo decisivo del Campeonato”, adujeron.

“El reintegro se acreditará automáticamente en las próximas cuotas sociales”, explicaron del procedimiento de devolución y cerraron: “Es la recta final del Campeonato Uruguayo, ¡Todos Unidos Venceremos!”.