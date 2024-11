Nacional y los desafíos de los próximos días

El técnico Martín Lasarte habló sobre la clasificación de Nacional a la final y lo que se le viene al equipo albo.

"Siempre jugar ante un rival desconocido hace que encares el partido, quizá, sin ese nivel de activación normal. Se notaba en el antesdel partido. En el primer tiempo nos generaron alguna dificultad, alguna cosita también en el segundo tiempo, pero el equipo en líneas generales se mantuvo bien. Después del segundo gol encontramos más caminos para generar situaciones y más goles".

Herazo aprovechó sus oportunidades

"En ese aspecto hay varios, Federico Santander también está en esa situación. Lo más importante es que Diego (Herazo) aprovechó sus oportunidades, y dice ‘estoy acá, si me necesitan estoy para lo que sea’, teniendo en cuenta lo que se nos viene y es importante contar con él"

Otro hecho que destacó el entrenador fue que Nacional terminó jugando con 9 jugadores formados en el club. A mí me lo dijeron al terminar, no me había dado cuenta. Sí le pedí al fotógrafo que le sacara una foto a los cuatro que terminaron en ofensiva, Petit, Arady, Mereles y Recoba, que son todos del club y está bueno. Esto demuestra que hay una cantera. Lo que pasa, que esto es como todo, primero hay que ganar, y después hay que ir encontrando situaciones individuales y personales. Estamos muy contentos, porque los chiquilines lo están haciendo muy bien, entienden que esto es de a poco, que hay que trabajar y no bajar los brazos. Habría que buscar el promedio de Petit, es muy bueno también. Nos vamos contentos".

Sobre el cambio de escenario para el partido del miércoles frente a Danubio, Lasarte fue contundente: "Me enteré que había alguna gestión. Muchas veces se hace, tratando de encontrar un escenario más adecuado, y también la hora, no solo el lugar. Así se resolvió y nosotros estamos contentos. Si hubiera sido como estaba, no pasa nada, fuimos a Cerro Largo, al Capurro y no pasa nada. Apareció esta situación y bienvenido sea" .