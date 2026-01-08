Gobierno defiende modificaciones en el Fonasa y asegura que "no hay ningún cambio tributario"

El miembro convocante, el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar, dijo que el motivo del llamado a sala, “además de recibir explicaciones políticas, es expresar nuestra profunda preocupación y nuestro rechazo al aumento del tributo vinculado con el Fondo Nacional de Salud”.

Las modificaciones, establecidas por medio de un decreto, refieren al cálculo del costo promedio equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS), que forma parte del criterio de devolución de los aportes al Fonasa. A partir de ellas, el valor del CPE –que refleja el costo que significa para el SNS la atención de los usuarios– aumentó de 4.828 pesos a 6.693 pesos. El equipo económico estima que entre 60.000 y 70.000 trabajadores no recibirán una devolución en 2027, cuando comenzarán a aplicarse los cambios; esto permitirá una recaudación de entre 70 y 80 millones de dólares.

Corrección de errores de diseño

El ministro de Economía Gabriel Oddone tomó la palabra con el objetivo de despejar las dudas presentadas sobre las modificaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió como la corrección de “dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente”.

“Es un cambio metodológico cuyo principal fundamento es corregir un error en el diseño de la estimación del costo promedio equivalente del Fonasa. Es un tema que estaba largamente planteado y puesto sobre la mesa”, inició el jerarca.

“No hay ningún cambio tributario que tengamos previsto implementar”, detalló.

El ministro explicó que la administración del MEF entendió que era oportuno realizar el cambio en este momento, además de que tenía “una relación de equidad, en tanto permitía hacer un financiamiento del sistema más transparente y relacionado con los costos y las prestaciones de cada uno de los beneficiarios”, mencionó.

En tanto, reafirmó que es una decisión política que fue considerada por la cartera y que luego se le dio aviso al Ejecutivo.

Para nosotros, esta es una medida que no tiene un componente fiscal, aunque no podemos dejar de reconocer que los recursos que se obtienen a raíz de la menor devolución van a ser aplicados para poder atender distintas iniciativas en materia presupuestal”, dijo Oddone.

Cambios no alteran los objetivos

Por su parte, la ministra Lustemberg agregó que este cambio también se debe a que el Fonasa cubre al 74% de la población de Uruguay, de los que 1.800.000 son usuarios que aportan al sistema. Además, explicó que el 8% de los aportantes recibe la devolución.

“En la propuesta en discusión, el número de personas que recibirán la devolución descendería al 4,3% de los aportantes. Se plantea para enmarcar el debate en la equidad de financiamiento y la coherencia con los objetivos del sistema”, aseguró la jerarca del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El sistema que se aplicará “no se organiza en función del riesgo individual ni del gasto que cada persona pueda generar, sino en función de la capacidad contributiva y el principio de protección colectiva, para que todos, independientemente de su edad, ingresos o condición de salud, tengan derecho efectivo a las mismas prestaciones”, explicó.