¿Qué lugar tiene Uruguay?: países con mejores sistemas de educación según indicador regional

Este desempeño se apoya en una alta cobertura escolar, que alcanza al 95 % de los jóvenes hasta los 17 años, y en políticas educativas sostenidas en el tiempo. Si bien los informes de la OCDE señalan que persisten desafíos en la calidad educativa, Chile se mantiene como uno de los sistemas más consistentes de la región.

Uruguay, segundo y con buenos resultados en Matemática

En el segundo lugar aparece Uruguay, con 36 de cada 100 estudiantes que cumplen los criterios del IRE. El país se destaca especialmente en Matemática, donde igualó el puntaje de Chile en la prueba PISA 2022, con 409 puntos, uno de los registros más altos de América Latina.

Aunque enfrenta retos en otros indicadores, Uruguay se consolida como uno de los países mejor posicionados en términos de permanencia escolar y logros educativos en tiempo y forma.

El resto de América Latina: avances y grandes brechas

El índice analiza ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los resultados muestran una brecha marcada entre los primeros puestos y los últimos:

Chile: 38 de cada 100 estudiantes

Uruguay: 36 de cada 100

Perú: 28 de cada 100

México: 23 de cada 100

Brasil: 23 de cada 100

Argentina: 22 de cada 100

Colombia: 19 de cada 100

Paraguay: 11 de cada 100

Perú se ubica en un punto intermedio: por debajo de Chile y Uruguay, pero por encima de países como México, Brasil y Argentina. Esto refleja una mayor permanencia escolar, aunque todavía con dificultades para mejorar la calidad de los aprendizajes.

En el otro extremo, Paraguay y Colombia muestran los mayores rezagos, con menos de dos de cada diez estudiantes alcanzando los estándares mínimos esperados.

El IRE pone el foco en un aspecto clave del debate educativo regional: no alcanza con que los estudiantes estén escolarizados, sino que es fundamental que avancen sin interrupciones y con aprendizajes garantizados.

Los datos evidencian avances en algunos países, pero también muestran que, en la mayoría de América Latina, menos de un tercio de los adolescentes logra completar su escolaridad en tiempo y forma con niveles adecuados en Lengua y Matemática. Reducir estas brechas sigue siendo uno de los principales desafíos para mejorar los sistemas educativos de la región.