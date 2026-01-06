Hacete socio para acceder a este contenido

Índice regional

¿Qué lugar tiene Uruguay?: países con mejores sistemas de educación según indicador regional

Índice regional revela qué países logran que más adolescentes estudien sin atrasos. ¿Qué lugar ocupa Uruguay entre los países con mejores sistemas educativos?

Liceo N°1 de Melo, Uruguay. Imagen ilustrativa. 

 ANEP
Por Redacción de Caras y Caretas

Los sistemas educativos no solo se miden por la asistencia escolar o los resultados en pruebas estandarizadas. Cada vez más, los análisis internacionales incorporan indicadores que evalúan la eficiencia educativa, es decir, la capacidad de los países para garantizar que los estudiantes completen su trayectoria escolar en tiempo y forma, con aprendizajes básicos asegurados. ¿Qué lugar tiene Uruguay?

En ese marco, el Índice de Resultados Escolares (IRE) se consolida como una referencia clave en América Latina. Este indicador mide qué proporción de adolescentes de 15 años cursa la escuela sin repetir, abandonar ni atrasarse, y además alcanza los niveles mínimos de desempeño en Lengua y Matemática, a partir de datos de encuestas de hogares y de las pruebas PISA.

Chile, el sistema educativo más destacado de la región

Según los últimos resultados del IRE, Chile encabeza el ranking latinoamericano. El país logra que 38 de cada 100 estudiantes de 15 años cumplan con todos los criterios del índice: estar en el grado correspondiente, no haber repetido ni abandonado y alcanzar los aprendizajes básicos evaluados por PISA.

Este desempeño se apoya en una alta cobertura escolar, que alcanza al 95 % de los jóvenes hasta los 17 años, y en políticas educativas sostenidas en el tiempo. Si bien los informes de la OCDE señalan que persisten desafíos en la calidad educativa, Chile se mantiene como uno de los sistemas más consistentes de la región.

Uruguay, segundo y con buenos resultados en Matemática

En el segundo lugar aparece Uruguay, con 36 de cada 100 estudiantes que cumplen los criterios del IRE. El país se destaca especialmente en Matemática, donde igualó el puntaje de Chile en la prueba PISA 2022, con 409 puntos, uno de los registros más altos de América Latina.

Aunque enfrenta retos en otros indicadores, Uruguay se consolida como uno de los países mejor posicionados en términos de permanencia escolar y logros educativos en tiempo y forma.

El resto de América Latina: avances y grandes brechas

El índice analiza ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los resultados muestran una brecha marcada entre los primeros puestos y los últimos:

  • Chile: 38 de cada 100 estudiantes

  • Uruguay: 36 de cada 100

  • Perú: 28 de cada 100

  • México: 23 de cada 100

  • Brasil: 23 de cada 100

  • Argentina: 22 de cada 100

  • Colombia: 19 de cada 100

  • Paraguay: 11 de cada 100

Perú se ubica en un punto intermedio: por debajo de Chile y Uruguay, pero por encima de países como México, Brasil y Argentina. Esto refleja una mayor permanencia escolar, aunque todavía con dificultades para mejorar la calidad de los aprendizajes.

En el otro extremo, Paraguay y Colombia muestran los mayores rezagos, con menos de dos de cada diez estudiantes alcanzando los estándares mínimos esperados.

El IRE pone el foco en un aspecto clave del debate educativo regional: no alcanza con que los estudiantes estén escolarizados, sino que es fundamental que avancen sin interrupciones y con aprendizajes garantizados.

Los datos evidencian avances en algunos países, pero también muestran que, en la mayoría de América Latina, menos de un tercio de los adolescentes logra completar su escolaridad en tiempo y forma con niveles adecuados en Lengua y Matemática. Reducir estas brechas sigue siendo uno de los principales desafíos para mejorar los sistemas educativos de la región.

