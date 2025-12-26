Informe del Pentágono advierte que el aumento de poder militar de China hace vulnerable a EEUU

Creciente potencial nuclear

En medio de la presión de Donald Trump para conseguir un acuerdo trilateral que establecería nuevos límites a los arsenales nucleares de EEUU, China y Rusia, una sección del documento está dedicada a la acumulación nuclear del país asiático.

El Pentágono señala que, a pesar de una desaceleración de la producción para 2024, el Ejército chino continúa aumentando su capacidad nuclear a gran escala y se esfuerza por adquirir más de 1.000 ojivas nucleares para 2030.

En este contexto, el Departamento de Guerra también agregó que Pekín presuntamente cargó más de 100 misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido DF-31 en silos en el norte del país.

Washington vinculó esta medida con el deseo de China de fortalecer su capacidad de ataque de represalia como parte de su sistema de alerta temprana.

China castigó con sanciones a empresas armamentistas de EEUU

La medida fue adoptada en respuesta a la venta de armas a Taiwán. El Gobierno de EEUU anunció la semana pasada que había notificado al Congreso la venta a Taiwán de un paquete militar de aproximadamente 11.100 millones de dólares. El paquete incluye ocho acuerdos de venta que abarcan 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y 420 sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS).

Pekín subrayó que este plan de venta de "avanzadas armas por un monto enorme" viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos chino estadounidenses al respecto.

Por consiguiente, China impuso sanciones contra empresas estadounidenses del sector de defensa por la venta de armas a Taiwán, anunció este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

La medida afecta a diez personas vinculadas al complejo militar-industrial de EEUU, así como a veinte empresas, entre ellas Boeing, Northrop Grumman Systems Corporation y L3-Harris Maritime Services.

Las sanciones incluyen la congelación de los activos que las empresas y personas puedan tener en China, así como la prohibición para las organizaciones e individuos chinos de hacer negocios con ellas. Además, las personas incluidas en la lista tienen prohibida la entrada al país.

"Subrayamos una vez más que la cuestión de Taiwán se encuentra en el núcleo de los intereses fundamentales de China y constituye la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones China-EEUU. Cualquiera que intente cruzar esa línea y provocar en torno a la cuestión de Taiwán se enfrentará a la firme respuesta de China", señala el comunicado del ministerio.