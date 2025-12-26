Inumet emite aviso por tormentas fuertes y ascenso de temperaturas para los próximos días

Durante la totalidad de este periodo, los acumulados de lluvia se situarán entre los 40 y 80 mm, aunque en puntos específicos podrían superarse los 100 mm. Asimismo, en las áreas de tormentas se advierte por la posible presencia de rachas de vientos fuertes y "muy fuertes", caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

En lo que respecta a la situación térmica, el país experimentará un registro de altas temperaturas con máximas que oscilarán inicialmente entre los 31 y 35 °C a nivel nacional.

A partir del lunes 29, se prevé un ascenso adicional de los termómetros, especialmente al sur del Río Negro, donde se podrían alcanzar valores puntuales de entre 36 y 38 °C. Esta configuración atmosférica se mantendría, en principio, hasta el jueves 1º de enero de 2026.

Finalmente, Inumet aclaró que no se configura técnicamente una ola de calor debido a que las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 14 y 18 °C en todo el país. Además, dado que no se prevén valores de humedad elevados, la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas.

El instituto recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y alertas oficiales en sus canales de comunicación.