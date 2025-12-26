Inumet emite aviso por tormentas fuertes y ascenso de temperaturas para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido un aviso a la población ante la previsión de tormentas fuertes y un incremento gradual de las temperaturas que afectará el territorio nacional durante el cierre del año.
El organismo informó que, a partir de la madrugada del sábado 27, se espera un desmejoramiento de las condiciones atmosféricas en la zona al norte del Río Negro, donde se desarrollarán tormentas, algunas de ellas "puntualmente muy fuertes", alternando con mejoras temporarias.
La actividad de mayor relevancia volverá a manifestarse desde la mañana del domingo 28, afectando nuevamente el norte del país, con una mejora definitiva prevista para la noche del domingo y la madrugada del lunes 29.
Durante la totalidad de este periodo, los acumulados de lluvia se situarán entre los 40 y 80 mm, aunque en puntos específicos podrían superarse los 100 mm. Asimismo, en las áreas de tormentas se advierte por la posible presencia de rachas de vientos fuertes y "muy fuertes", caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
En lo que respecta a la situación térmica, el país experimentará un registro de altas temperaturas con máximas que oscilarán inicialmente entre los 31 y 35 °C a nivel nacional.
A partir del lunes 29, se prevé un ascenso adicional de los termómetros, especialmente al sur del Río Negro, donde se podrían alcanzar valores puntuales de entre 36 y 38 °C. Esta configuración atmosférica se mantendría, en principio, hasta el jueves 1º de enero de 2026.
Finalmente, Inumet aclaró que no se configura técnicamente una ola de calor debido a que las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 14 y 18 °C en todo el país. Además, dado que no se prevén valores de humedad elevados, la sensación térmica será similar a las temperaturas pronosticadas.
El instituto recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos y alertas oficiales en sus canales de comunicación.