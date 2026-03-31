Pálida imagen de Uruguay que no pudo ante Argelia

La primera parte se fue así, con los dirigidos por Bielsa logrando tomar levemente el dominio del partido pero sin lograr lastimar en los últimos metros.

Para la segunda mitad la cara de Uruguay cambió y se posicionó mejor en el campo de juego. Sobre los 60 minutos tuvo la jugada más clara, una recuperación en la mitad de la cancha habilitó a Valverde que avanzó y asistió para De Arrascaeta que sólo ante el golero definió por arriba del travesaño.

Uruguay

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo (45' Sebastián Cáceres), José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde (90' Emiliano Martínez), Giorgian de Arrascaeta (90' Nicolás de la Cruz); Agustín Canobbio (87' Facundo Pellistri), Maximiliano Araújo (87' Juan Manuel Sanabria), Federico Viñas (68' Darwin Núñez).

DT: Marcelo Bielsa

Suplentes: Fernando Muslera, Santiago Mele, José Luis Rodríguez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Matías Viña, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Nicolás de la Cruz, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Agustín Álvarez, Darwin Núñez.

No convocado: Rodrigo Aguirre

Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Rayan Aït-Nouri, Aïssa Mandi, Zineddine Belaid (79' Achref Abada); Ramy Bensebaini, Hicham Boudaoui (64' Mohamed Amoura), Hossem Aouar (64' Riyad Mahrez), Ibrahim Maza (79' Yassine Titraoui); Farès Chaibi (79' Ramiz Zerrouki), Amine Gouiri (79' Nadhir Benbouali).

DT: Vladimir Petkovic