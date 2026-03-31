Pálida imagen de Uruguay que no pudo ante Argelia

Dejando una pálida imagen, Uruguay y Argelia igualaron sin goles en el marco del último partido amistoso previo al Mundial. La selección dirigida por Marcelo Bielsa dejó muchas dudas y se preparará para la máxima cita sin haber logrado triunfos en sus últimas presentaciones.
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El partido comenzó con una selección africana dominando la pelota y sin poder ser claro en los últimos metros de la cancha. Por el lado de la celeste, le costó tener el dominio de la pelota. Sin embargo, la primera llegada de peligro iba a ser para Uruguay luego de un tiro de esquina que ejecutó Canobbio, cabeceó Araújo pero la pelota se fue rozando el palo.
A los celestes le costó salir del asedio argelino pero se las ingenió para, a falta de cinco para el término de la primera parte, generar una segunda jugada de peligro. Valverde transportó la pelota, remató de media distancia pero el golero fue seguro y abajo para quedarse con el tiro.
La primera parte se fue así, con los dirigidos por Bielsa logrando tomar levemente el dominio del partido pero sin lograr lastimar en los últimos metros.
Para la segunda mitad la cara de Uruguay cambió y se posicionó mejor en el campo de juego. Sobre los 60 minutos tuvo la jugada más clara, una recuperación en la mitad de la cancha habilitó a Valverde que avanzó y asistió para De Arrascaeta que sólo ante el golero definió por arriba del travesaño.
Uruguay
Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo (45' Sebastián Cáceres), José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde (90' Emiliano Martínez), Giorgian de Arrascaeta (90' Nicolás de la Cruz); Agustín Canobbio (87' Facundo Pellistri), Maximiliano Araújo (87' Juan Manuel Sanabria), Federico Viñas (68' Darwin Núñez).
DT: Marcelo Bielsa
Suplentes: Fernando Muslera, Santiago Mele, José Luis Rodríguez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Matías Viña, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Nicolás de la Cruz, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Agustín Álvarez, Darwin Núñez.
No convocado: Rodrigo Aguirre
Argelia
Luca Zidane; Rafik Belghali, Rayan Aït-Nouri, Aïssa Mandi, Zineddine Belaid (79' Achref Abada); Ramy Bensebaini, Hicham Boudaoui (64' Mohamed Amoura), Hossem Aouar (64' Riyad Mahrez), Ibrahim Maza (79' Yassine Titraoui); Farès Chaibi (79' Ramiz Zerrouki), Amine Gouiri (79' Nadhir Benbouali).
DT: Vladimir Petkovic