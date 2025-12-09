Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Mundial | Hidratación |

Calorcito mundial

Pausas de hidratación: la medida de FIFA ante las altas tempraturas del Mundial

Las pausas de hidratación serán a la mitad de cada tiempo, sin tener en cuenta la temperatura, buscando garantizar el bienestar de los jugadores en el Mundial.

FIFA decretó pausas de hidración en todos los partidos del Mundial.

 Foto: FIFA
Las altas temperaturas en Norteamérica en el mes de junio y julio, obligaron a la FIFA a tomar medidas de cara al Mundial 2026 para garantizar "el bienestar de los jugadores en la competición". Es por esto que habrá pausas de hidratación en los partidos.

Según explicó el director de la División del Torneo de la FIFA, Manolo Zubiria, "en cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos, sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio".

Esto implica un cambio importante respecto al reglamento, que establecía que las pausas de hidratación se darán únicamente cuando las temperaturas superan los 32ºC de sensación térmica. En esta nueva versión, los árbitros detendrán el encuentro en todos los partidos "para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones".

Zubiria contó que el objetivo de esta medida busca "garantizar que los jugadores dispongan de las mejores condiciones posibles. La medida se basa en la experiencia adquirida en anteriores competiciones, incluido el reciente Mundial de Clubes que se disputó el verano pasado en Estados Unidos".

