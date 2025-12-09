Las altas temperaturas en Norteamérica en el mes de junio y julio, obligaron a la FIFA a tomar medidas de cara al Mundial 2026 para garantizar "el bienestar de los jugadores en la competición". Es por esto que habrá pausas de hidratación en los partidos.
Calorcito mundial
Pausas de hidratación: la medida de FIFA ante las altas tempraturas del Mundial
Las pausas de hidratación serán a la mitad de cada tiempo, sin tener en cuenta la temperatura, buscando garantizar el bienestar de los jugadores en el Mundial.