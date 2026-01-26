Peñarol: los extremos no llegan y los problemas que afronta Aguirre para el clásico

No llegan y preocupa

La paciencia del hincha de Peñarol está llegando al límite pero puertas para adentro en el club se trabaja para cerrar el plantel de Diego Aguirre, quien todavía no tiene todos los refuerzos que pidió de cara a la temporada 2026.

A menos de una semana del debut oficial que será el domingo 1 de febrero en el clásico de la Supercopa Uruguaya frente a Nacional en el Estadio Centenario, el mirasol aún no pudo concretar el arribo de los extremos que vienen siendo el gran problema de este período de pases ya que hasta el momento solo selló la contratación del argentino Gastón Togni para reforzar esa zona.

El nombre de Nicolás Vallejo cada vez se aleja más del carbonero porque no solo no hay novedades desde el Grupo Pachuca sino que además, el extremo argentino de gran 2025 en Liverpool, tuvo sus primeros minutos en León de México que disputó un amistoso de preparación frente a Atlético San Luis.

El nombre del argentino Javier Ruiz está arriba de la mesa, pero Independiente pretende dinero por el jugador y no hubo demasiados avances.

La única chance para que el atacante que en 2025 jugó a préstamo desde el Rojo en Barracas Central llegue al Carbonero, es que el club uruguayo desembolse una suma de dinero por un porcentaje de la ficha del jugador.

Surgen otros nombres

Al no registrarse avances ni por Vallejo ni por Ruiz, otros nombres aparecen el el radar de Peñarol para la posición de extremo. El uruguayo Diego Fagúndez es uno de los nombres al igual que el del colombiano Luis Angúlo jugador de Talleres de Córdoba que estuvo a préstamo en Barracas Central. Sin embargo, no serían la mejor opción para el entrenador por lo cual parece difícil que lleguen al mirasol para esta temporada.

Si bien a Peñarol el tema de los extremos le quita el sueño, el aurinegro quiere cerrar la contratación de un zaguero y de un volante central.

Esto se debe a que desde el cuerpo técnico entienden que el plantel no debería quedar tan corto, algo que ocurrió en la temporada 2025 y, teniendo en cuenta que siempre hay lesiones o expulsiones de jugadores importantes, tener variantes es clave para afrontar un año clave en el que el carbonero, además de la actividad local, tendrá la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los nombres del volante por el que se negocia y del zaguero por el que se está hablando están aún bajo llaves, aunque desde la institución mirasol confían en que en el correr de la semana entrante tendrán novedades ya que aspiran a cerrar esas dos incorporaciones.

En las últimas horas fue ofrecido el zaguero argentino Fabián Noguera. El central jugó hace unos años en Nacional y dejó una muy buena imagen. Noguera está negociando su salida de Newell´s Old Boys y puede ser una posibilidad para el carbonero.