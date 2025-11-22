Peñarol: Aguirre definió el lateral derecho y mantiene los tres volantes

El mismo se sumaría a Eric Remedi e Ignacio Sosa, una dupla de buen rendimiento en el año, mientras que Diego García sería una carta de cambio importante que tendría la Fiera entre los relevos.

Nada hará mover al doble nueve ofensivo con Arezo y Maxi Silvera, las dos principales cartas de gol del equipo ante una defensa rival que ya conocen al dedillo.

En principio, el once que se perfila, sería con: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

"Los sorteos no los festejo"

“Es un partido de 180 minutos”, aseguró Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en la previa de la primera final que será este domingo, a las 16:30 horas, frente a Nacional en el estadio Campeón del Siglo.

“Tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha, pero sabemos que tenemos que hacer un buen partido después”, dijo, y añadió: “Tal vez tengamos un poco más de obligación para hacer pesar la localía, pero no lo veo tan determinante”.

“Puede incidir lo que pase en el primer partido, pero no es determinante”, señaló. Además, le quitó importancia a definir de visitante e ironizó sobre el "puñito" de Flavio Perchman: “No lo veo como una desventaja o ventaja; eso lo va a marcar el partido. Los sorteos no los festejo porque a veces creés que algo te es favorable y después pasan cosas”.

“Va a ser parejo y equilibrado porque los dos tenemos buenos jugadores. También se suma todo lo emocional”, comentó en conferencia de prensa.

Si bien informó que “están todos” todos los jugadores a disposición para el domingo, más tarde señaló que Héctor Tito Villalba no, pero que lo esperan para la revancha.