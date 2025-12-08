Peñarol arremete por Nicolás Vallejo y puede perder a Nahuel Herrera

El futbolista de 30 años estuvo en Montevideo, se hizo la revisión médica y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, con opción a renovar por una temporada más (con un aumento de sueldo ya acordado, en caso de que se realice la renovación).

En el encuentro entre el presidente y el técnico ya surgió un nombre que interesa. Se trata del extremo de Liverpool Nicolás Vallejo. El jugador pertenece a Independiente y si bien ya hubo contactos entre gente de Peñarol y el rojo de Avellaneda, la prioridad para quedarse con el jugador la tiene José Luis Palma y Liverpool.

Nicolás Vallejo fue una de las figuras de Liverpool en la temporada. El argentino, de 21 años, aportó cuatro goles y 12 asistencias en 37 partidos, siendo además un gran socio de Abel Hernández, quien terminó siendo el goleador de la Liga AUF Uruguaya.

El extremo llegó al negriazul a comienzos de año a préstamo de Independiente de Argentina por un año, pero el equipo uruguayo se guardó una opción de compra. La misma es de unos US$ 1.500.000.

Daniel Seoane, secretario general de Independiente, aseguró que Liverpool ya hace gestiones para adquirir el 70% de la ficha del extremo.

Buscan una acercamiento con Silvera

En las próximas horas la dirigencia de Peñarol buscará sentarse y acercar las partes para la continuidad de Maximiliano Silvera. Después del rumor que lo vinculaba con Nacional, la directiva carbonera está pensando en acelerar para renovarle al jugador. Igualmente el centrodelantero tiene firmes posibilidades de seguir su carrera en Argentina, más precisamente en Rosario Central.

Finalmente, Peñarol podría perder a una de sus principales figuras para la temporada 2026. El zaguero Nahuel Herrera tiene gran chance de seguir su carrera en el exterior ya que hay varios equipos interesados en el muy buen juvenil carbonero.