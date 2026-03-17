Peñarol aplicará derecho de admisión a Cerro y Nahuel Herrera viaja a Madrid

La decisión se oficializará “por la seguridad de la gente de Peñarol y la no afectación del Campeón del Siglo, porque estas cosas uno no sabe cómo terminan y hay que cuidar la localía y la presencia de público” en su estadio. “No queremos generar ni siquiera la posibilidad de que haya eventos que nos puedan perjudicar en temas de puntos”, argumentó.

“Por el momento es una decisión que estamos analizando desde Peñarol, ya tomada. Antes de terminarla y mandarla por las vías oficiales, vamos a hablar con ellos. Ya hemos hablado en otras oportunidades. Si finalmente decidimos y lo comunicados formalmente, antes vamos a hablar con ellos”, adelantó.

“El último Cerro-Peñarol en el Tróccoli, fue el Ministerio del Interior el que planteó que no estaban dadas las condiciones por lo que eran las circunstancias alrededor del Tróccoli, por lo que se jugó sin público de Peñarol. Yendo más atrás, el Ministerio del Interior planteó que Peñarol y Cerro jugaran sin visitantes. No hay nada nuevo en esta decisión”, concluyó.

Herrera viaja a Madrid

Peñarol definió que el futbolista Nahuel Herrera sea operado el próximo jueves en Madrid, en busca de solucionar la lesión de hombro que lo mantiene al margen de la actividad y que requerirá una intervención quirúrgica especializada.

La decisión se tomó tras una reunión realizada en la tarde del viernes en la que participaron el presidente Ignacio Ruglio, el jefe médico del club, Dr. Daniel Zarrillo, el directivo Marcelo Solomita y el representante del jugador, Edgardo Lasalvia.

Un punto clave para concretar esta alternativa fue la gestión del volante uruguayo Federico Valverde, actual jugador del Real Madrid, quien facilitó el primer contacto con un médico consultante del club merengue especializado en lesiones de hombro.

Herrera viajará a España acompañado por su agente Lasalvia y por el directivo Marcelo Solomita, quienes estarán presentes durante el proceso médico en la capital española.

Peñarol cubrirá todos los gastos vinculados al viaje del futbolista y a la intervención quirúrgica, mientras que el representante y el dirigente asumirán sus propios costos de traslado y estadía.

El cronograma previsto marca que el jugador regresará a Uruguay el próximo fin de semana, momento en el que comenzará el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club.

Si los plazos se cumplen según lo estimado, Herrera podría recibir el alta médica definitiva a mediados de junio, lo que le permitiría retomar los entrenamientos y volver a competir con normalidad en el segundo tramo de la temporada.