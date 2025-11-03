Convención colorada tratará pedidos de desafiliación de dirigentes por alianzas con blancos.

Álvez había sido proclamado como candidato del Partido Colorado a la Intendencia Departamental del departamento.

"Ninguna de estas responsabilidades sujetó al Sr. Álvez quien desconociendo las obligaciones que su especial posición institucional le demandaba, renuncia a su candidatura a la intendencia, abandona la fila partidaria y pasa a apoyar la candidatura de Abella del Partido Nacional. Huelga señalar el daño que este accionar inflige. La señal al electorado, a la ciudadanía, a la propia colectividad que lo había elegido como conductor partidario y como candidato", dice una carta de Flavio Harguindeguy, un convencional colorado que recomienda desafiliar a los acusados del partido por un período de 12 a 24 meses.

Por su parte, Flores, quien es diputado suplente por Maldonado del Partido Colorado, participó de la conferencia de prensa que brindó Álvez en un local partidario del Partido Nacional en la que anunció su apoyo a Abella.

Para Harguideguy, el hecho de que en la lista 43 del Partido Nacional figurara la imagen de Flores "prueba la premeditación, la coordinación y la organización que Flores mantuvo con el intendente [Enrique] Antía puesto que debió 'reservar' compañeros de las listas a la interna colorada para que pudieran participar en mayo de una lista del Partido Nacional".

"Todo conversado previamente, todo acordado a espaldas de la Colectividad Colorada que le da la bandera que negocia al precio de su apetito", sostiene el convencional colorado.

Harguindeguy pedirá para Flores la suspensión de la afiliación por 18 meses y censura que importe el descrédito partidario.

En el departamento de Rocha, se analizará el caso de Piriz, quien fue candidato a intendente por el Partido Nacional en ese departamento, pero que antes su nombre figuraba en un lista encabezada por el senador colorado Robert Silva y en las departamentales fue candidato a la Intendencia de Rocha por una lista que registrada en el lema del Partido Nacional.

"Se desconoció toda la normativa que regula los acuerdos electorales, se compitió en contra de los candidatos colorados y se atacó el decoro y prestigio de nuestra colectividad que pareciera carecer de cualquier contorno", sostiene Harguidenguy.

Al igual que a Flores, se pedirá para Piriz la suspensión de afiliación por 12 meses y una censura que importe el descrédito partidario.

El último caso de inclumplimiento de la disciplina partidaria que se analizará este sábado es el Ricardo Molinelli de Paysandú, y es que la imagen del dirigente colorado aparecía en la lista 10 de la interna de la colectividad en junio de 2024, fue candidato a diputado por la misma lista 10 en octubre de 2024 y fue suplente del candidato a la intendencia de Paysandú por el Partido Nacional, Nicolás Olivera en mayo de este año.

"Opera aquí la misma práctica de pertenecer a un partido pero terminar siendo candidato por otro partido. Desatendiendo la normativa partidaria y las resoluciones de los órganos colorados que habían sido claros en marcar quienes eran los candidatos de nuestra colectividad", dice Harguindeguy, quien solicita la misma sanción que para Piriz y Flores.