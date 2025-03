Peñarol: dos cambios en la cabeza de Aguirre para enfrentar a Plaza Colonia

Así las cosas, el técnico le daría la confianza a Ignacio Sosa. Si bien tiene a disposición al argentino Eric Remedi tras cumplir una fecha de suspensión y pelea un lugar con el ex Racing, los 15 días sin jugar lo dejan por detrás de la consideración del entrenador mirasol.

Leo Coelho se perfila como titular

Otra de las modificaciones que realizará Aguirre está en la defensa. Finalmente, el técnico decidió que Leo Coelho sea titular en lugar de Javier Méndez, conformando la zaga central con el juenil Juan Rodríguez.

Arriba no habría demasiadas modificaciones. Si bien se habla de la chance de Diego García en lugar de Jaime Báez, el entrenador apostaría nuevamente por el ex Juventud que aún no repite lo muy bueno que mostró cuando llegó a Peñarol a mediados del año pasado.

Peñarol viaja este viernes pasada la hora 13.00 rumbo a Colonia y en horas de la tarde, y de no mediar ningún contratiempo parará esta oncena: Martín Campaña, Pedro Milans, Leo Coelho, Juan Rodríguez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez; Javier Cabrera, Leonardo Fernández y Jaime Báez; Maximiliano Silvera.

En el banco de suplentes, el entrenador seguramente vuelva a contar con Alexander Machado que sorpresivamente quedó afuera ante Racing.

Los relevos serán Guillermo De Amores, Javier Méndez, Camilo Mayada o Damián Suárez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Eric Remedi, David Terans, Héctor Villalba, Alexander Machado y Felipe Avenatti.