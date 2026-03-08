Peñarol empató con Danubio y Aguirre admitió frustración

El empate entre Peñarol y Danubio dejó sensaciones encontradas en filas aurinegras. Tras el partido disputado en el Campeón del Siglo, el entrenador Diego Aguirre reconoció que su equipo tuvo el control del juego, pero lamentó no haber podido quedarse con los tres puntos.
El técnico sostuvo que el encuentro se desarrolló tal como lo habían previsto en la previa. “Fue un partido difícil que sabíamos que nos íbamos a encontrar. Tuvimos la fatalidad de recibir el gol y eso nos descontroló. Danubio presionó bien. Si bien tuvimos el control de la pelota y generamos varias situaciones, no pudimos darlo vuelta”, explicó.
A pesar de haber alcanzado el empate, Aguirre reconoció que el resultado dejó gusto a poco. “Pudimos empatarlo, algo es algo, pero nos quedamos con la frustración de no haber podido ganar”, afirmó.
Lesiones y cambios obligados en el plantel
El entrenador también se refirió al complejo momento que atraviesa el equipo en el inicio de la temporada. Según explicó, la llegada de varios futbolistas nuevos y una serie de lesiones han dificultado la consolidación de una formación estable.
“Es un comienzo con dificultades. Quizás sea el año que más nos ha costado encontrar el equipo, resolviendo partido a partido”, señaló.
Aguirre manifestó su preocupación por la situación del zaguero Nahuel Herrera, quien sufrió un golpe durante el encuentro. “Fue un accidente y me preocupa mucho. Perderlo por un tiempo sería una baja tremenda”, dijo. También confirmó que la salida de Diego Laxalt se debió a un problema muscular.
En contrapartida, el entrenador destacó que Maxi Olivera y Darias podrían regresar para el próximo compromiso, mientras que Abel Hernández apunta a llegar en condiciones al debut de Peñarol en la Copa Libertadores.
Finalmente, Aguirre advirtió que el Torneo Apertura será muy competitivo. “Va a ser un campeonato muy duro, peleado hasta el final”, concluyó.