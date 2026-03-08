Peñarol empató con Danubio y Aguirre admitió frustración

Lesiones y cambios obligados en el plantel

El entrenador también se refirió al complejo momento que atraviesa el equipo en el inicio de la temporada. Según explicó, la llegada de varios futbolistas nuevos y una serie de lesiones han dificultado la consolidación de una formación estable.

“Es un comienzo con dificultades. Quizás sea el año que más nos ha costado encontrar el equipo, resolviendo partido a partido”, señaló.

Aguirre manifestó su preocupación por la situación del zaguero Nahuel Herrera, quien sufrió un golpe durante el encuentro. “Fue un accidente y me preocupa mucho. Perderlo por un tiempo sería una baja tremenda”, dijo. También confirmó que la salida de Diego Laxalt se debió a un problema muscular.

En contrapartida, el entrenador destacó que Maxi Olivera y Darias podrían regresar para el próximo compromiso, mientras que Abel Hernández apunta a llegar en condiciones al debut de Peñarol en la Copa Libertadores.

Finalmente, Aguirre advirtió que el Torneo Apertura será muy competitivo. “Va a ser un campeonato muy duro, peleado hasta el final”, concluyó.