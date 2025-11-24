Peñarol: Hernández descartado y esperan la evolución de Herrera y Milans

“Se le salió el hombro de lugar, le dolía muchísimo, se lo pusieron y está apenitas inflamado, pero sin lesión ninguna, eso quiere decir que habrá que esperar 48 horas a que se le desinflame e ir bajándole el dolor, pero no tiene lesión ninguna por suerte”, dijo Ignacio Ruglio, presidente del aurinegro, tras el final del partido.

Complicado en los laterales

Otro de los de Peñarol pasa por los laterales de cara al partido del Gran Parque Central. Pedro Milans sufrió una fatiga y será evaluado en los próximos días.

La lesión de Lucas Hernández generó alarma en la interna del aurinegro porque ingresó para jugar el complemento y terminó visiblemente dolorido, incluso fue retirado en andas rumbo al vestuario. “Hay que revisar un poco esa rodilla, capaz sea un poquito más complicado, pero lo vamos a saber con el correr de las horas”, detalló Ruglio.

Sin embargo, el jugador estaría descartado para el domingo. Hernández tuvo una lesión de rodilla y ya tenía decidido operarse de meniscos al terminar el Uruguayo.

Con este panorama, la zaga que Peñarol parará en el GPC resulta una incógnita por estas horas. Sobre todo teniendo en cuenta que tampoco tendrá a Javier Méndez a raíz de la expulsión, y está obligado a cambiar.

Una de las posibilidades de rearmado incluye el ingreso de Gastón Silva al lateral izquierdo para que Maxi Olivera se traslade a la zaga. Y Emanuel Gularte podría integrar el lateral derecho. Aunque todo está por verse y la semana es larga.

Por su parte, Diego García deberá viajar a La Plata este martes 25 de noviembre para conocer la resolución de la causa en la que se lo denuncia por un supuesto abuso sexual con acceso carnal.