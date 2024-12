Peñarol: los contratos a renovar y los que no siguen en 2025

Con el zaguero Javier Méndez y con Javier Cabrera, no habrá inconvenientes en renovar su vínculo y continuaránen Peñarol en la próxima tempaorada.

Por su parte con Darias, Peñarol tiene una opción de compra del 55% del pase a Deportivo Maldonado para ejecutar antes del domingo 15 de diciembre. Esa porción de la ficha costará US$ 500 mil y la idea será renovarlo por dos años.

También cabe la posibilidad de que se compre el 100% de la ficha. El jugador tiene un problema en una rodilla, sin embargo no quiere ser operado para no estar un largo tiempo ausente de las canchas.

Otro que vence contrato es Gastón Ramírez. El jugador tenía un contrato a rendimiento y con el monto mínimo. El jugador le cumplió a Diego Aguirre y es uno de los futbolistas que el entrenador pidió que continúe. Ramírez tiene 34 años y si bien se perdió algún partido por lesión cuando estuvo sano demostró que puede dar una buena mano.

La situación de Leo Fernández

Leo Fernández, fue la gran figura de Peñarol enla temporada y obviamente Peñaroal quiere retenerlo. Sin embargo la situación no es nada sencilla. El préstamo vence el 31 de diciembre y la continuidad en el carbonero dependerá de si Toluca lo quiere para 2025 o de si recibe una importante oferta para dejarlo salir. El valor del jugador según la cotización del equipo mexicano ronda los 7 millones de dólares. Habrá que esperar algunos días para saber si el presidente aurinegro logra con ingenio y dinero entablar alguna negociación que pueda seducir a Toluca.

Varios que no siguen en Peñarol

Los que seguro no siguen son el lateral argentino Diego Sosa que volverá de su préstamo a Tigre, Matheus Babi que volverá de su préstamo a Athletico Paranaense, Nahuel Acosta, cuya contratación no fue pedida por Aguirre y que en la recta final de la temporada ya no iba ni al banco, y Sebastián Cristóforo que había renovado porque en 2023 hizo un enorme esfuerzo físico por el club pese a una lesión en el hombre.

Queda una duda por el argentino Leonardo Sequeira que llegó a préstamo de Everton. El extremo fue gran figura en el Apertura pero luego de algunas lesiones musculares descendió notoriamente su rendimiento y terminó alternando en el equipo de Aguirre.