Peñarol se enfoca en Racing y Aguirre no tocaría el equipo que goleó en el clásico

El técnico prefiere hombres veloces y con mucho ida y vuelta por las bandas, y no superpoblar la zona central del campo.

Por otro lado, ratificó el respaldo hacia el arquero chileno Brayan Cortés que le dio para debutar nada menos que en el clásico: “Mi trabajo es tomar decisiones. Desde el momento que llegó, sabía que iba a jugar él”, dijo.

El equipo ante Racing

También admitió que Pedro Milans es duda para el partido de ida, pero es casi un hecho que no será titular teniendo en cuenta que debido al parate viene de un mes sin jugar. “Emanuel Gularte nos dio otras cosas, conoce el puesto y suma juego aéreo”, señaló Aguirre, así que es muy probable que repita la línea de cuatro defensores con él, Javier Méndez y Nahuel Herrera en la zaga, y el capitán Maxi Olivera por el sector izquierdo.

Para el doble cinco vuelve a tener disponible al argentino Eric Remedi, inamovible en 2025, pero viene de cinco semanas sin fútbol, es difícil que vuelva a jugar desde el inicio justo en un partido ante importante comao el de este martes. Además los buenos rendimientos de Jesús Trindade ante Progreso y Nacional, lo confirmarían en el once inicial junto a Ignacio Sosa, titular inamobile para Aguirre.

Por la banda derecha no hay lugar para pensar en otro jugador que no sea Javier Cabrera. Su rendimiento y las prestaciones que le da al equipo lo han tranformado en pieza clave para los aurinegros.

En la zona izquierda, Diego García se ganó un lugar en la oncena mirasol, luego de hacer un muy buen clásico y ser uno de los hombres importantes en la goleada mirasol. Tiene otras alternativas, como David Terans y Emiliano Umpiérrez, pero seguramente el Demonio arranque jugando ante la Academia.

Leo Fernández y Maximiliano Silvera, son fundamentales en el esquema de Aguirre por lo cual completarán el once mirasol en la Copa.

“A Racing hace tiempo lo estamos viendo”, también dijo Aguirre. Los argentinos juegan con línea de tres defensas, dos carrileros con mucha ida y vuelta, y dos extremos. Explotan el juego por afuera y tienen en el área a Adrián “Maravilla” Martínez, de los goleadores más codiciados de América.

Aguirre espera el partido ante Racng con entusiasmo: “No hay nada más divino que lo inmediato sea la serie con Racing, a estadio lleno y con todos los hinchas de Peñarol con confianza. No puede caer en mejor momento”.