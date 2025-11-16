Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Peñarol | Estadio Centenario

jugará con nacional

Peñarol superó por 2 a 1 a Liverpool y habrá final clásica

Liverpool pegó primero pero no alcanzó porque el mirasol logró dominar el campo de juego y terminar imponiéndose; ahora deber{a jugar con Nacional.

Ganó Peñarol y juega la final.

 Ignacio Mereola / FocoUy
Y habrá final clásica. Con goles de Diego García y Leo Fernández, Peñarol derrotó a Liverpool en la semifinal del Torneo Uruguayo. El gol de los negriazules lo convirtió Abel Hernández. En el original sistema de definición del fútbol, los ganadores tanto del Apertura como del Clausura no tienen asegurado jugar la final por lo que debieron jugar una semifinal.

Durante casi todo el primer tiempo los aurinegros no generaron casi nada en ofensiva, lo que facilitó el trabajo de Liverpool. Y finalmente, con este empate en 0 ambos equipos se fueron a los vestuarios.

En el segundo tiempo, Liverpool se quedó con 10 hombres por expulsión de Enzo Castillo, tras acumular dos tarjetas amarillas.

Elk segundo tiempo también terminó en empate. Y se vino el alargue. Apenas comenzado este, Abel Hernández, el goleador negriazul convirtió para su equipo poniendo la semifinal 1 a 0.

Once minutos después llegó el empate para los mirasoles. Este estuvo a cargo de Diego García. Y Peñarol siguió para adelante. Tras mejorar su juego y dominio en el campo, el aurinegro llegó al segundo gracias a una hábil definición de Leo Fernández. Un gol de Leandro Umpiérrez, el tercero para Peñarol, fue anulado por posición adelantada.

Y así con este resultado de 2 a 1 terminó el encuentro que le dio a Peñarol la posibilidad de jugar la final del Uruguayo frente a Nacional que serían los domingos 23 y 30 de noviembre en los estadios cada club.

LIVERPOOL:

Sebastián Lentinelly, Kevin Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez, Martín Rabuñal, Lucas Acosta, Gonzalo Nápoli, Manuel Castro (56′ Santiago Milano), Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Director técnico: Joaquín Papa.

Suplentes: Emiliano Márquez, Facundo Perdomo, Francisco Bregante, Lucas Wasilewsky, Franco Catarozzi, Gonzalo De Mello, Ezequiel Forclaz, Renzo Machado y Nahuel Soria.

PEÑAROL:

Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Martín Campaña, Kevin Rodríguez, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Jaime Báez y Diego García.

Jueces: Andrés Matonte, asistido por Horacio Ferreiro y Martín Soppi. Bruno Sacarelo oficiará de cuarto juez. En el VAR estarán Antonio García, Yimmy Álvarez y Santiago Fernández.

