Peñarol superó por 2 a 1 a Liverpool y habrá final clásica

Elk segundo tiempo también terminó en empate. Y se vino el alargue. Apenas comenzado este, Abel Hernández, el goleador negriazul convirtió para su equipo poniendo la semifinal 1 a 0.

Once minutos después llegó el empate para los mirasoles. Este estuvo a cargo de Diego García. Y Peñarol siguió para adelante. Tras mejorar su juego y dominio en el campo, el aurinegro llegó al segundo gracias a una hábil definición de Leo Fernández. Un gol de Leandro Umpiérrez, el tercero para Peñarol, fue anulado por posición adelantada.

Y así con este resultado de 2 a 1 terminó el encuentro que le dio a Peñarol la posibilidad de jugar la final del Uruguayo frente a Nacional que serían los domingos 23 y 30 de noviembre en los estadios cada club.

LIVERPOOL:

Sebastián Lentinelly, Kevin Amaro, Martín Rea, Enzo Castillo, Lucas Suárez, Martín Rabuñal, Lucas Acosta, Gonzalo Nápoli, Manuel Castro (56′ Santiago Milano), Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Director técnico: Joaquín Papa.

Suplentes: Emiliano Márquez, Facundo Perdomo, Francisco Bregante, Lucas Wasilewsky, Franco Catarozzi, Gonzalo De Mello, Ezequiel Forclaz, Renzo Machado y Nahuel Soria.

PEÑAROL:

Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Martín Campaña, Kevin Rodríguez, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Jaime Báez y Diego García.

Jueces: Andrés Matonte, asistido por Horacio Ferreiro y Martín Soppi. Bruno Sacarelo oficiará de cuarto juez. En el VAR estarán Antonio García, Yimmy Álvarez y Santiago Fernández.