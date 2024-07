Peñarol va con lo mejor para no perder pisada en el Intermedio

Y continuó: "En Peñarol tratamos de ser intensos, se puede sacar mucha ventaja y se ve en los partidos. El equipo que esté mejor físicamente le puede poner mejor intensidad, a veces sale bien y a veces no. El trabajo que hago es bueno, es colectivo. Pienso que en la finalización de las jugadas tengo que bajar un poco el ritmo, hay veces que no se puede hacer todo al mismo ritmo. Lo que pasó en el Viera con Leo Fernández quedó atrás, a veces no nos damos cuenta que no es el lugar para discutir de la manera que lo hicimos. Sirvió para mejorar el trato entre nosotros. Hablamos y pedimos disculpas al grupo", explicó el volante ofensivo en Minuto1 Carve Deportiva.