Peñarol va con todo por Brian Rodríguez y Álvarez Martínez

Lasalvia, entrevistado en el programa partidario “Fútbol a lo Peñarol” (FM Del Molino), se refirió al próximo mercado de transferencias y comenzó haciendo referencia a Brian Rodríguez: “Nos estamos moviendo desde el primer día por él y haremos lo imposible para que pueda llegar a Peñarol”.

“Ayer tuve una linda charla con Diego Aguirre y tenemos la cabeza de avanzar por Brian”, confesó y fue a más: “Ignacio Ruglio viajará a México, yo también, y vamos a intentar juntarnos con América para buscar llegar un a acuerdo”.

“La voy a hacer bien fácil, puede llegar porque no es un negocio. Ama al club y sabe que le puede hacer bien seis meses en su casa, peleando por la Copa”, señaló.

Consultado por el Canario Álvarez Martínez, fue claro: “Se lo dije a Diego. Al él no le haría mal venir seis meses junto a Brian para romperla toda y salir campeón. Ahora, creo que Sassuolo (dueño de su ficha) va a querer que juegue allí”.

García seis meses más

Sobre el caso de Damián García comentó: “La idea es que se quede y juegue hasta el final la Libertadores, pero si viene una oferta que rompa los ojos no hay que cortarle la carrera porque si se lastima o algo, ni el hincha, ni nadie, hará una colecta para que viva como lo haría con ese salario”.

Y explicó de una posible renovación contractual: “Se le hizo un contrato corto y cuando se le aumentó el sueldo, fue de 15 mil pesos. No confiaron en el jugador y yo lo tengo que defender sin hacerle daño a Peñarol”.

“Lo que me está pasando con Damián es que no tiene clausula de salida y la tiene que tener, así como su salario, acorde al valor que estás pidiendo. No se puede pedir mucho por un futbolista y pagar un sueldo bajo”, mencionó.

Pellistri seguirá en Europa

Por último, habló de Facundo Pellistri y comentó: “Va a seguir su carrera en Europa. Jugará la Copa América y después veremos las posibilidades ciertas. Hay chance de tres o cuatro equipos de España y un club importante de Italia”.

Y cerró: “Yo con Peñarol no trabajo como contratista. Hago acuerdos que muchas veces cobro y en otros no, es mi pasión, el club que amo y está primero que nada. Siempre trato de sumar, los jugadores no se van ninguno libre conmigo”.