Peñarol derrotó 1-0 a Albion FC en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo, disputado en el Estadio Centenario. El conjunto dirigido por Diego Aguirre logró quedarse con tres puntos valiosos en un partido cerrado y de trámite parejo, donde el aurinegro debió trabajar más de lo esperado para superar a un rival que planteó resistencia durante gran parte del encuentro.
Trabajoso triunfo
Peñarol venció a Albion con lo justo y sigue arriba en el Apertura
Con esta victoria, Peñarol alcanzó los 13 puntos en el Torneo Apertura y se mantiene en lo más alto de la tabla.