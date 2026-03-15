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Deportes Peñarol | Apertura | Diego Aguirre

Trabajoso triunfo

Peñarol venció a Albion con lo justo y sigue arriba en el Apertura

Con esta victoria, Peñarol alcanzó los 13 puntos en el Torneo Apertura y se mantiene en lo más alto de la tabla.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Peñarol derrotó 1-0 a Albion FC en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo, disputado en el Estadio Centenario. El conjunto dirigido por Diego Aguirre logró quedarse con tres puntos valiosos en un partido cerrado y de trámite parejo, donde el aurinegro debió trabajar más de lo esperado para superar a un rival que planteó resistencia durante gran parte del encuentro.

Un triunfo trabajado

Peñarol buscó imponer condiciones desde el inicio, con mayor posesión del balón y tratando de generar peligro en campo rival. Sin embargo, Albion se mostró ordenado en defensa y apostó a las transiciones rápidas para intentar sorprender.

El desarrollo del juego fue intenso y con pocas oportunidades claras. A pesar de las dificultades para quebrar el planteo defensivo del rival, el equipo mirasol consiguió el gol que terminó marcando la diferencia en el marcador.

Tras la apertura del tanteador, Peñarol intentó administrar la ventaja, mientras que Albion adelantó líneas en busca del empate. No obstante, la defensa aurinegra logró sostener el resultado hasta el final del encuentro.

Peñarol sigue en la pelea

Con esta victoria, Peñarol alcanzó los 13 puntos en el Torneo Apertura y se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por su parte, Albion continúa intentando sumar unidades para alejarse de la parte baja de la clasificación y consolidar su rendimiento en el campeonato.

El triunfo dejó sensaciones positivas para el equipo aurinegro, que continúa sumando en el inicio de la temporada, aunque también dejó claro que deberá mejorar su rendimiento de cara a los próximos compromisos del torneo.

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