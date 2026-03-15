Peñarol venció a Albion con lo justo y sigue arriba en el Apertura

Tras la apertura del tanteador, Peñarol intentó administrar la ventaja, mientras que Albion adelantó líneas en busca del empate. No obstante, la defensa aurinegra logró sostener el resultado hasta el final del encuentro.

Peñarol sigue en la pelea

Con esta victoria, Peñarol alcanzó los 13 puntos en el Torneo Apertura y se mantiene en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por su parte, Albion continúa intentando sumar unidades para alejarse de la parte baja de la clasificación y consolidar su rendimiento en el campeonato.

El triunfo dejó sensaciones positivas para el equipo aurinegro, que continúa sumando en el inicio de la temporada, aunque también dejó claro que deberá mejorar su rendimiento de cara a los próximos compromisos del torneo.