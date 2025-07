Peñarol y Gremio chocan por el futuro de Matías Arezo

Mientras tanto, Arezo sigue a la orden de su entrenador, Mano Menezes, quien este domingo lo utilizó como titular. La ausencia del danés Martin Braithwaite, lesionado en el tobillo derecho, le abrió la puerta al atacante uruguayo, que jugó los primeros 60 minutos en la derrota 4-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Cuando fue sustituido, su equipo perdía 1-0.

Lo que dijo el vice de Gremio

Antes del partido, Alexandre Rossato, vicepresidente de Gremio, fue consultado por la transmisión televisiva sobre el futuro de Arezo. “Es jugador del club y contamos con él. Ya le respondimos a Peñarol sobre la negativa para su salida”, afirmó.

No obstante, advirtió que “la ventana está abierta”, en referencia al mercado de pases, por lo que no descartó una transferencia. Sin embargo, el club ya fue claro con Peñarol: no hay posibilidades de un préstamo y tampoco lo venderá por menos del monto abonado hace 12 meses.

Hoy, Gremio no abunda en delanteros y no planea desprenderse de un jugador que lleva apenas un año en el club. En julio de 2024, la institución de Porto Alegre compró el 50% de su ficha al Granada por 3.500.000 euros, y le hizo contrato hasta diciembre de 2028.

Domínguez sigue en carpeta

Peñarola también busca un arquero y luego de que se cayeran algunos porteros argentinos, el nombre del ecuatoriano Alexander Domínguez sigue estando arriba de la mesa. El internacional es suplente en Liga de Quito y pretendía salir del club, por lo cual Peñarol en una muy buena opción. Habrá que esperar algunos días para saber si el mirasol avanza por el experimentado futbolista.