Peñarol y Nacional empataron en el Campeón del Siglo

La segunda mitad no fue nada buena, y las discusiones entre los jugadores y con el árbitro, se apoderaron de lo que en un principio había sido un comienzo interesante y dinámico. Los cambios a los entrenadores no les funcionaron, y en la cancha los equipos no pudieron pasar del cero.

En reiteradas oportunidades, el árbitro Mathías de Armas tuvo que parar el partido debido a que desde la tribuna arrojaron objetos hacia el campo de juego, pero la situación no pasó a mayores.

Datos del Peñarol 0-0 Nacional

Peñarol: Washington Aguerre, Camilo Mayada, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández (59′ Diego Sosa), Damián García, Javier Cabrera (88′ Ángel González), Leonardo Fernández (72′ Franco González), Eduardo Darias, Leonardo Sequeira (59′ Matheus Babi) y Maximiliano Silvera (72′ Gastón Ramírez). Director técnico: Diego Aguirre.

Nacional: Luis Mejía, Leandro Lozano, Juan Manuel Izquierdo (17′ Franco Romero), Diego Polenta, Mateo Antoni, Francisco Ginella (68′ Christian Oliva), Lucas Sanabria (68′ Felipe Cairus), Mauricio Pereyra (82′ Jeremía Recoba), Antonio Galeano, Gonzalo Carneiro y Ruben Bentancourt (82′ Christian Ebere). Director técnico: Álvaro Recoba.

Tarjetas amarillas: 38′ Gonzalo Carneiro (N), 54′ Lucas Sanabria (N), 58′ Luis Mejía (N), 78′ Gastón Ramírez (P), 79′ Ruben Bentancourt (N), 80′ Christian Oliva (N), 90’+2 Felipe Cairus (N).