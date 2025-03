Periodista de Peñarol pidió disculpas por divulgar información errónea: "Fui utilizado"

Ruglio también aclaró que todos los premios correspondientes a la fase de grupos, octavos y cuartos de final de la Copa Libertadores 2024 han sido cancelados en su totalidad. En cuanto a los fondos retenidos por el partido de semifinales frente a Botafogo, explicó: "Cada 10 días informo personalmente al capitán del equipo sobre el estado del recurso presentado ante el TAS para recuperar el dinero retenido".

Sastre pide disculpas y anuncia pausa en informaciones internas sobre Peñarol

Tras la divulgación de la información errónea, las miradas se dirigieron hacia Diego Sastre, quien emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo sucedido. El periodista, conocido por sus análisis sobre Peñarol, anunció que dejará de informar sobre la interna institucional del club de manera temporal.

Sastre expresó su desilusión con la actual gestión del club y reconoció haber recibido datos no del todo precisos, lo que lo llevó a una situación incómoda. "He sentido que se me ha utilizado, exponiéndome ante los hinchas y buscando el ensañamiento hacia mi persona", afirmó.

A partir de ahora, Sastre indicó que se centrará en opinar sobre el día a día del equipo, sin profundizar en detalles internos. "Seguiré exigiendo lo mejor para Peñarol, como en su momento me pidió nuestro actual presidente, pero sin caer en el error de brindar información de primera mano", agregó.