Peñarol cae 1 a 0 ante Juventud en el Campeón del Siglo

En un partido de enorme tensión para Peñarol, que no ha tenido buenas actuaciones en los últimos encuentros, los aurinegros reciben en su casa a Juventud de Las Piedras, equipo que viene último en la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
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Renzo Rabino, ya en el tiempo de descuento puso el 1 a 0 para Juventud.
PEÑAROL:
Washington Aguerre; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Eduardo Darias, Leandro Umpiérrez y Luis Angulo; y Abel Hernández.
DT: Diego Aguirre
JUVENTUD:
Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas y Renzo Rabino; Emanuel Cecchini, Facundo Pérez y Leonel Roldán; Pablo Lago, Fernando Mimbacas y Alejo Cruz.
DT: Sergio Blanco
Jueces: Javier Feres, Martín Soppi, Gustavo Márquez Lisboa y Andrés Martínez, y del VAR se ocuparán Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.