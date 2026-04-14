Progreso cesó a Leonel Rocco y ya tiene a su reemplazante

Luego de la derrota por la mínima ante Juventud de Las Piedras, y el mal momento deportivo que atraviesa, Progreso decidió rescindir el contrato con Leonel Rocco quien estaba al mando del primer equipo. Tabaré Silva será quien ocupe su lugar.
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Rocco había llegado al equipo de La Teja en agosto del año pasado con el objetivo de lograr la permanencia algo que cumplió. En la pretemporada fue campeón de la Copa de la Liga AUF pero no logró mantener el nivel durante el comienzo de la temporada oficial.
En este Apertura, Progreso sumó un triunfo, tres empates y seis derrotas, quedando en el último lugar de la tabla y sumamente comprometido con los promedios.
“¡Muchas gracias Leo! Cuando Progreso te necesitó; estuviste y sabemos que lo volverías a hacer”, escribió la cuenta oficial del club, anunciando la salida de Leonel Rocco.
El sucesor será Tabaré Silva, que llega a la institución luego de una muy buena temporada en Cerro en dónde logró la permanencia con el equipo albiceleste.