¿Qué dijo Bielsa sobre el no ingreso de Suárez frente a Panamá?

Marcelo Bielsa en su característico tono de serenidad respondió: "La forma en la que me hace la pregunta, es decir el hecho de que no haya ingresado Luis Suárez no fue motivo de polémica ni reclamo por el resultado, lo que indica que evidentemente el argumento para reclamar el ingreso de un jugador es el resultado y el argumento no es el resultado, es el rendimiento de un jugador al que podría reemplazar, la incidencia que tiene en el juego, que el ingresante responda a la características que el partido está exigiendo y el resultado es un elemento que también compone el escenario que hay que modificar pero me llama un poco la forma en la que formula la pregunta”.