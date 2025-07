¿Qué dijo el vice de Colo Colo sobre la llegada de Brayan Cortés a Peñarol?

Consultado sobre las recientes declaraciones de Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, quien calificó la propuesta de Peñarol como una "ofertita", Loyola explicó: "Aníbal seguramente intentó manifestar que por ahora la oferta de Peñarol es insuficiente y que seguramente haremos una contraoferta. Si tiene la voluntad, no le pondremos obstáculos en satisfacer sus deseos; nuestra voluntad es conciliar los intereses y si eso prospera tendrán a Brayan en Uruguay".

Respecto a si Peñarol duplicó su oferta inicial, Loyola prefirió no adelantar detalles, pero se mostró optimista: "Todos esos antecedentes van a ser expuestos en el directorio, no puedo anticipar una decisión particular. Si Peñarol dobló la oferta en buena hora, tal vez eso pueda acercar a las partes y resolver positivamente el préstamo de Brayan".

De Colo Colo a Peñarol

Loyola incluso expresó su deseo de que la operación se concrete pronto: "Espero que así como hemos tenido la voluntad de conversar, ojalá que el viernes Brayan esté en Montevideo, el vuelo es corto y puede llegar incluso el jueves".