¿Qué dijo Ruglio sobre las negociaciones por Washington Aguerre?

"Por lo que me dice Rafa Monge, tiene propuestas astronómicas. Cuando me las mencionó, le dije: ‘Si yo fuera su hermano mayor, le digo que vaya porque le va a cambiar la vida’. Pero si esas ofertas prosperan o no, el tiempo lo dirá."

El dirigente también fue enfático al señalar que Peñarol no puede competir económicamente con esos números. "Esos salarios son de un nueve en Argentina, no de un arquero. Le dije a Rafa: ‘Asegurate de que lo firme, porque si es así, no hay discusión’."

El plan alternativo de Peñarol

En caso de que Aguerre acepte las propuestas del exterior, Ruglio aseguró que el club ya tiene resuelto el reemplazo. "Con Diego Aguirre (el técnico) hablamos y él me dijo: ‘Yo con este arquero me quedo tranquilo’. Hemos negociado con un muy buen sustituto, pero vamos a esperar a que se defina lo de Aguerre antes de cerrar nada."

El presidente también subrayó la importancia de Aguerre para el equipo, destacando su compromiso con la institución. "Él es y siempre será uno de los nuestros. No tiene que demostrar nada sobre lo que significa Peñarol para él."