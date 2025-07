¿Qué pasa con Arezo, viene o no viene a Peñarol?

Ante la insistencia sobre sus preferencias, el jugador mantuvo una postura cautelosa. "Pertenezco aquí y eso no depende de mí. Gremio es el club que me contrató, estoy feliz y de lo que acontezca no tengo novedades", concluyó, reafirmando su compromiso actual con el equipo brasileño.

El atacante de 22 años tiene contrato con el club brasielño hasta diciembre del 2028 y Gremio pagó en su momentos una cifra cercana a los 3.500.000 dólares.

La situación no está fácil, ya que en las últimas horas entrevistado por Ovación, Guto Peixoto director deportivo de Gremio de Porto Alegre fue contundente: "El asunto está cerrado y el jugador ya no sale de Gremio. Incluso el presidente de Peñarol habló demasiado", dijo el responsable del área deportiva.

Por su parte el técnico de Gremio, Mano Menezes dijo sobre la situación de Arezo: "No es viable financieramente en este momento. Mi conversación con Arezo fue clara, y él también fue claro. El jugador está concentrado en hacer su parte como profesional, y esa la parte que me interesa".

Sin embargo, desde Peñarol afirman no creer lo que se dice en Porto Alegre: "Desde el club creemos que la posibilidad de Arezo está latente...No quiere decir esto que vaya a llegar, pero tampoco está descartada".