Tras cese de la alerta: vientos fuertes y mínimas de hasta 4° el fin de semana

Temporal en el resto del país

En el resto del país, el temporal dejó registros significativos. En departamentos del sureste, como Rocha, Lavalleja y Maldonado, las ráfagas llegaron a los 85 km/h, mientras que en el litoral norte, particularmente en Rivera y Minas de Corrales, se reportaron acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros en las últimas 24 horas.

La baja presión que afectó al país comienza a desplazarse hacia el océano, lo que genera una rotación de los vientos hacia el sur y suroeste, provocando también una baja en la sensación térmica. Aunque el jueves será mayormente estable, el viernes se anticipan nuevas precipitaciones, “no muy abundantes, pero presentes”, advirtió el especialista.

Noche de la Nostalgia

El panorama cambia para el fin de semana: sábado, domingo y lunes tendrán tiempo estable, sin lluvias, pero con un marcado descenso de temperaturas. Esto cobra especial relevancia de cara a la “Noche de la Nostalgia”, una de las celebraciones más concurridas del año en Uruguay.

“Lo que vamos a tener es frío, y hay que estar preparados. Las mínimas en Montevideo estarán entre los 4 y 5 grados. Es fundamental salir con abrigo”, subrayó Bidegain.

De este modo, tras varios días de inestabilidad, el clima dará una tregua, aunque con la advertencia clara de que el frío será protagonista en las próximas jornadas.