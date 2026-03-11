Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Apertura | De Armas | Peñarol

la ley de la sexta

Apertura: árbitros designados para la sexta fecha del Apertura

Mathías de Armas vuelve a dirigir luego de haber sufrido una rotura en el tendón de Aquiles en setiembre del año pasado.

Mathías de Armas vuelve a dirigir en el Apertura.

Mathías de Armas vuelve a dirigir en el Apertura.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

De a poco la sexta fecha del Torneo Apertura va tomando forma, la cuál tendrá su inicio este viernes con el partido entre Nacional y Wanderers. El Colegio de Árbitros dio a conocer la nómina de quienes arbitrarán el fin de semana.

Viernes 13 de marzo

20:00 - Nacional vs Wanderers

  • Gran Parque Central
  • Leandro Lasso - Diego Dunajec (VAR)

Sábado 14 de marzo

10:00 - Cerro vs Progreso

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Javier Burgos - Yimmy Alvarez (VAR)

17:00 - Boston River vs Racing

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Andrés Martínez - Diego Riveiro (VAR)

20:30 - Albion vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 15 de marzo

10:00 - Central Español vs Cerro Largo

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)

17:00 - Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Leodan González - Jonhatan Fuentes (VAR)

Lunes 16 de marzo

17:00 - Danubio vs Juventud

  • Estadio Jardines Del Hipódromo
  • Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)

20:00 - Liverpool vs MC Torque

  • Parque Viera
  • Mathias De Armas - Antonio Garcia (VAR)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar