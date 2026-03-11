Apertura: árbitros designados para la sexta fecha del Apertura

De a poco la sexta fecha del Torneo Apertura va tomando forma, la cuál tendrá su inicio este viernes con el partido entre Nacional y Wanderers. El Colegio de Árbitros dio a conocer la nómina de quienes arbitrarán el fin de semana.
La novedad pasa por el regreso de Mathías de Armas, quien sufrió una rotura en el tendón de Aquiles que lo tuvo al margen durante varios meses.
Viernes 13 de marzo
20:00 - Nacional vs Wanderers
- Gran Parque Central
- Leandro Lasso - Diego Dunajec (VAR)
Sábado 14 de marzo
10:00 - Cerro vs Progreso
- Estadio Luis Tróccoli
- Javier Burgos - Yimmy Alvarez (VAR)
17:00 - Boston River vs Racing
- Estadio Campeones Olímpicos
- Andrés Martínez - Diego Riveiro (VAR)
20:30 - Albion vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 15 de marzo
10:00 - Central Español vs Cerro Largo
- Parque Palermo
- Javier Feres - Daniel Fedorczuk (VAR)
17:00 - Deportivo Maldonado vs Defensor Sporting
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Leodan González - Jonhatan Fuentes (VAR)
Lunes 16 de marzo
17:00 - Danubio vs Juventud
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)
20:00 - Liverpool vs MC Torque
- Parque Viera
- Mathias De Armas - Antonio Garcia (VAR)