Ruglio: "Si se confirma el fallo del clásico, es una vergüenza"

Este rumor que seguramente se confirme en horas, generó profundo malestar en el presidente de Peñarol, Ignacioa Ruglio y en toda la institución. "La gente de Peñarol no hizo nada para tener esa sanción, tengo el mismo trascendido sobre el fallo, vamos a esperar, pero ojalá que no sea así. Peñarol no hizo nada, el foco está en otro lado. Sé como se maneja la AUF y el Tribunal con respecto a Peñarol", aseguró el mandatario mirasol.