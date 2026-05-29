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Deportes Intermedio |

abriendo la tres

Se abre la tercera fecha del Intermedio: todos los detalles

Cerro Largo estará recibiendo a Cerro en el Ubilla de Melo desde las 19:30, partido que marcará el inicio de una nueva fecha del Intermedio.

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Este viernes estará dando inicio a la tercera fecha del Torneo Intermedio, cuando Cerro Largo reciba en Melo a Cerro, un partido clave pensando en la permanencia. Racing está obligado a ganar para seguir en lo más alto de la tabla Anual.

El encuentro de esta noche, que comenzará a las 19:30 horas, tendrá el arbitraje de Andrés Martínez quién estará acompañado por Daniel Fedorczuk en el VAR. Ambos necesitan sumar para soñar con la permanencia en la primera categoría de nuestro fútbol.

Entre los partidos más destacados, Racing recibirá este sábado a las 10:00 en el Parque Roberto a Defensor Sporting, necesitando ganar para seguir líder de la Anual. Si el cervecero deja puntos y Peñarol o Deportivo Maldonado ganan, lo superarán en la tabla.

El carbonero será local el próximo lunes frente a Central Español desde las 20:00, mientras que Deportivo Maldonado recibirá en el este del país a Nacional el domingo desde las 18:30, duelo muy importante para ambos en la tabla.

Así va la tercera fecha del Intermedio

Viernes 29 de mayo

19:30 - Cerro Largo vs Cerro

  • Estadio Ubilla
  • Andrés Martínez - Daniel Fedorczuk (VAR)

Sábado 30 de mayo

10:00 - Racing vs Defensor Sporting

  • Parque Roberto
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

15:00 - Danubio vs Progreso

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

Domingo 31 de mayo

10:00 - Albion vs MC Torque

  • Estadio Franzini
  • Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)

15:00 - Juventud vs Wanderers

  • Parque Artigas
  • Federico Modernel - Diego Riveiro (VAR)

18:30 - Deportivo Maldonado vs Nacional

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Mathías De Armas - Jonhatan Fuentes (VAR)

Lunes 1 de junio

15:00 - Boston River vs Liverpool

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Javier Burgos - Andrés Cunha (VAR)

20:00 - Peñarol vs Central Español

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Hernán Heras - Christian Ferreyra (VAR)

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