Se abre la tercera fecha del Intermedio: todos los detalles

El carbonero será local el próximo lunes frente a Central Español desde las 20:00, mientras que Deportivo Maldonado recibirá en el este del país a Nacional el domingo desde las 18:30, duelo muy importante para ambos en la tabla.
Así va la tercera fecha del Intermedio
Viernes 29 de mayo
19:30 - Cerro Largo vs Cerro
- Estadio Ubilla
- Andrés Martínez - Daniel Fedorczuk (VAR)
Sábado 30 de mayo
10:00 - Racing vs Defensor Sporting
- Parque Roberto
- Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)
15:00 - Danubio vs Progreso
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 31 de mayo
10:00 - Albion vs MC Torque
- Estadio Franzini
- Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)
15:00 - Juventud vs Wanderers
- Parque Artigas
- Federico Modernel - Diego Riveiro (VAR)
18:30 - Deportivo Maldonado vs Nacional
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Mathías De Armas - Jonhatan Fuentes (VAR)
Lunes 1 de junio
15:00 - Boston River vs Liverpool
- Estadio Campeones Olímpicos
- Javier Burgos - Andrés Cunha (VAR)
20:00 - Peñarol vs Central Español
- Estadio Campeón del Siglo
- Hernán Heras - Christian Ferreyra (VAR)