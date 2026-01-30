Se realizó el sorteo de los playoffs de la Champions League: cómo quedaron los cruces

La temporada de la UEFA Champions League 2025/2026 entra en su fase eliminatoria y ya se conocen los cruces de los playoffs. Los 16 equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto en la tabla de posiciones, tiene su suerte echada tras el sorteo que se realizó este viernes en Nyon, Suiza.
El sistema aleatorio de la UEFA dejó cruces atractivos camino a los octavos de final, a los que ya están clasificados de forma directa Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP y Tottenham.
Uno de los duelos destacados es el de Real Madrid y Benfica, además del de Atlético Madrid ante Brujas, y el de Borussia Dortmund frente a Atalanta.
Los partidos de ida de los playoffs se jugarán el 17 y 18 de febrero, mientras que una semana más tarde, el 24 y 25, se disputarán los de vuelta, en el estadio del mejor clasificado.
Los ganadores de estos cruces, se enfrentaran en octavos de final a los clasificados de forma directa.
Los cruces de los playoffs de la Champions League
Benfica vs. Real Madrid
Bodø/Glimt vs. Inter
Monaco vs. París
Qaraba vs. Newcastle
Galatasaray vs. Juventus
Club Brugge vs. Atlético de Madrid
Borussia Dortmund vs. Atalanta
Olympiacos vs. Leverkusen