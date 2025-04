Sin confirmar: ¿Jadson Viera será el técnico de Nacional?

En el medio también línea de 4 con Yonatan Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio y Lucas Villalba y arriba Jeremía Recoba y Diego Herazo. Este es el probable 11 que pondría Ligüera.

¿Llega Jadson?

Mientras Ligüera se hará cargo del equipo mañana, acá en Montevideo se está trabajando arduamente en la contratación del nuevo director técnico.

Estaría todo encaminado para que Jadson Viera sea el técnico principal de Nacional a partir del día jueves. Hoy Viera dirigirá a Boston River por la copa Sudamericana; este equipo jugará a las 19 horas frente a Guaraní de Paraguay.

Confirmado nada, cerca sí, pero en Nacional no hay mucho tiempo de espera, las conversaciones se están dando y la posibilidad de que Jadson sea el técnico tricolor son altas.

"No nos toma por sorpresa"

En la mañana de hoy en Carve deportiva, habló Pablo Álvarez, gerente deportivo de Boston River, y declaró lo siguiente sobre la situación de Viera.

"No nos toma por sorpresa la situación de Jadson Viera. Nacional estuvo interesado a principio de año, en su momento no se dio. No era impensado que volviera a pasar", sostuvo.

"Hasta el momento no tenemos ningún otro tipo de información. Jadson Viera es el entrenador de Boston River, hoy tenemos un partido muy importante. Estamos concentrados en el partido de hoy".

Sobre su charla con el técnico, el gerente deportivo dijo: "Hablé con Jadson Viera de la situación, y ayer me dijo que no había tenido ningún tipo de contacto con Nacional. No hablamos más que eso".

Habrá que esperar a las próximas horas y ver como se resuelve esto. Lo que sí podemos asegurar es que el manejo no es el más correcto para el entrenador ni para el club.