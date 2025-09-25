Una gran noche de Copa Sudamericana, en la quedó definida la primera semifinal del torneo con dos resultados categóricos. De esta manera, Atlético Mineiro e Independiente del Valle, ganaron sus series de forma épica y se enfrentarán por un lugar en la final.
Mineiro de forma agónica
Sudamericana: épica remontada de Independiente del Valle para ser semifinalista
El conjunto ecuatoriano estará enfrentado, en las semifinales de la Sudamericana, a Atlético Mineiro que venció en la última jugada al Bolívar.