Deportes Independiente del Valle | Atlético Mineiro | Bolívar

Mineiro de forma agónica

Sudamericana: épica remontada de Independiente del Valle para ser semifinalista

El conjunto ecuatoriano estará enfrentado, en las semifinales de la Sudamericana, a Atlético Mineiro que venció en la última jugada al Bolívar.

Independiente del Valle enfrentará a Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.

 Foto: @IDV_EC
Una gran noche de Copa Sudamericana, en la quedó definida la primera semifinal del torneo con dos resultados categóricos. De esta manera, Atlético Mineiro e Independiente del Valle, ganaron sus series de forma épica y se enfrentarán por un lugar en la final.

Atlético Mineiro 1-0 Bolívar

Triunfo y clasificación agónica, que logró sellar su pasaje en la última jugada del partido gracias a un tanto de Bernard, que le dio la victoria por 3 a 2 en el global al elenco brasilero.

El único uruguayo presente fue Martin Cauteruccio, titular en el Bolívar, completando los noventa minutos pero no pudo convertir para su equipo.

Once Caldas 0(4) - 2(5) Independiente del Valle

Once Caldas había sorprendido en la ida al ganar con comodidad en Ecuador, pero en la revancha, Independiente del Valle brindó una remontada épica para llevar la serie a penales, vía por la cuál logró la clasificación.

Los goles de Michael Hoyos a los 27 y 51 minutos le dieron la victoria en cancha a Independiente del Valle, por lo que el encuentro fue a penales, en dónde los ecuatorianos fueron más efectivos y disputarán las semifinales.

Se define la otra semifinal de la Sudamericana

A las 21:30 se definirá la otra semifinal de la copa, en dónde Lanús espera rival, que será el ganador del partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, serie que está igualada sin goles y se jugará en la ciudad de Coquimbo.

