Sudamericana: épica remontada de Independiente del Valle para ser semifinalista

Once Caldas 0(4) - 2(5) Independiente del Valle

Once Caldas había sorprendido en la ida al ganar con comodidad en Ecuador, pero en la revancha, Independiente del Valle brindó una remontada épica para llevar la serie a penales, vía por la cuál logró la clasificación.

Los goles de Michael Hoyos a los 27 y 51 minutos le dieron la victoria en cancha a Independiente del Valle, por lo que el encuentro fue a penales, en dónde los ecuatorianos fueron más efectivos y disputarán las semifinales.

Se define la otra semifinal de la Sudamericana

A las 21:30 se definirá la otra semifinal de la copa, en dónde Lanús espera rival, que será el ganador del partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, serie que está igualada sin goles y se jugará en la ciudad de Coquimbo.