Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Mundial 2026 |

se va

Todos los detalles de la penúltima fecha de Eliminatorias

Argentina, Ecuador y Brasil son los tres primeros clasificados para el Mundial 2026. Uruguay, Paraguay y Colombia pueden sellarlo este jueves.

Se va la penúltima fecha de Eliminatorias.

Se va la penúltima fecha de Eliminatorias.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este jueves, con todos los encuentros casi que en simultaneo (salvo el Brasil vs Chile, todos irán a las 20:30), se estará disputando la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas pensando en la clasificación al Mundial 2026. Argentina, Ecuador y Brasil ya aseguraron su presencia en la próxima cita mundialista.

Uruguay recibe a Perú en el Estadio Centenario, siendo el último partido para los de Marcelo Bielsa en nuestro escenario, partido que será arbitrado por el argentino Facundo Tello. La celeste en caso de sumar al menos un punto, estará logrando la clasificación ante una selección prácticamente eliminada.

La albiceleste (que hace varias fechas tiene su pasaje en mano), será local ante Venezuela en el Monumental. Los de Scaloni tendrán a Lionel Messi por última vez en su casa, mientras que la selección de Batista necesita ganar para afianzarse en la zona de repechaje y acercarse a la zona de clasificación.

En un duelo de vital importancia para ambos, Colombia será local en Barranquilla ante Bolivia. Los cafeteros en caso de ganar, confirmarán su presencia en el Mundial, al tiempo que Bolivia necesita sumar para soñar con el repechaje. Otro encuentro atractivo es el de Paraguay ante Ecuador en Asunción, donde los locales buscarán la clasificación.

El partido que cerrará la penúltima fecha de las Eliminatorias, comenzará a las 21:30 en el Maracaná, escenario en el que Brasil recibirá a Chile, ambos con realidades radicalmente opuestas. La canarinha ya está clasificada, mientras que los trasandinos están eliminados.

Posiciones de las Eliminatorias

A continuación repasamos la tabla de posiciones de las Eliminatorias

  1. Argentina - 35 (C)
  2. Ecuador - 25 (C)
  3. Brasil - 25 (C)
  4. Uruguay - 24
  5. Paraguay - 24
  6. Colombia - 22
  7. Venezuela - 18
  8. Bolivia - 17
  9. Perú - 12
  10. Chile - 10

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar