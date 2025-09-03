Todos los detalles de la penúltima fecha de Eliminatorias

En un duelo de vital importancia para ambos, Colombia será local en Barranquilla ante Bolivia. Los cafeteros en caso de ganar, confirmarán su presencia en el Mundial, al tiempo que Bolivia necesita sumar para soñar con el repechaje. Otro encuentro atractivo es el de Paraguay ante Ecuador en Asunción, donde los locales buscarán la clasificación.

El partido que cerrará la penúltima fecha de las Eliminatorias, comenzará a las 21:30 en el Maracaná, escenario en el que Brasil recibirá a Chile, ambos con realidades radicalmente opuestas. La canarinha ya está clasificada, mientras que los trasandinos están eliminados.

Posiciones de las Eliminatorias

A continuación repasamos la tabla de posiciones de las Eliminatorias