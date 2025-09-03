Este jueves, con todos los encuentros casi que en simultaneo (salvo el Brasil vs Chile, todos irán a las 20:30), se estará disputando la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas pensando en la clasificación al Mundial 2026. Argentina, Ecuador y Brasil ya aseguraron su presencia en la próxima cita mundialista.
Todos los detalles de la penúltima fecha de Eliminatorias
Argentina, Ecuador y Brasil son los tres primeros clasificados para el Mundial 2026. Uruguay, Paraguay y Colombia pueden sellarlo este jueves.