"Toto" Fernández: "En mi posición juega el mejor del fútbol uruguayo"

Sabe que lucha con el mejor

Toto sabe que lucha por un lugar con Leonardo Fernández, el jugador más destacado de Peñarol y la temporada. "Diego Aguirre me dijo que vengo entrenando muy bien, que lmentablemente él no me pudo dar los minutos que hubiese querido, hay que tener respeto porque en mi posición juega el mejor jugador del fútbol uruguayo. Trato de incorporar todo lo que pueda".

Sobre Leo Fernández fue contundente: "Nos llevamos bien, considero que puedo jugar al lado de él, yo trato de asociarme con todos los compañeros. Leo le da tranquilidad al equipo. Con todos me siento bien pero él es el mejor", dijo el argentino.

"Con Mathues Babi me llevo muy bien, con los argentinos que me recibieron muy bien, con Eduardo Darias, el Cangrejo Cabrera, Leonardo Coelho, la verdad es que hay un plantel muy bueno y en el momento indicado. Me encanta que la gente de San Telmo tenga buena onda con la gente de Peñarol porque sirve para crecer en imagen. Me encanta vivir acá porque estoy tranquilo y donde vivo no se escuchan ruidos, todo está cerca y la gente de Uruguay es bárbara".

Es uno de los jugadores más queridos por la hicnchada y el quiere estar en Peñarol. "La gente me dice dale Toto tenés que jugar, yo me mato de risa. La verdad es que voy a aprovechar cuando me toque y demostrar lo que tengo que hacer. Me estoy entrenando para estar listo cuando me llegue la oportunidad. Por eso baje a Tercera División para tener continuidad, así cuando el técnico me llame estaré pronto, como dicen ustedes. Me vuelvo loco cuando no tengo la pelota. Julio Mozzo me decía tranquilo que ya te va a llegar la pelota... ".