Transferencia histórica de Defensor Sporting: Patricio Pacífico jugará en Barcelona

Según pudo saber Caras y Caretas, la negociaciones están "avanzadas" y será en un régimen de préstamo con una opción de compra futura de €1.600.000 por el 50% del pase. Sumando variables, la transferencia puede superar los €4.000.000 por el 80% del pase, quedándose el violeta con un porcentaje de su ficha.