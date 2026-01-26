Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Barcelona |

cruza el océano

Transferencia histórica de Defensor Sporting: Patricio Pacífico jugará en Barcelona

El zaguero de 19 años, jugará en el elenco español a préstamo con opción a compra obligatoria en caso de que sume, al menos, 30 minutos.

Patricio Pacífico pasa de Defensor Sporting a Barcelona.

Defensor Sporting ultima detalles para concretar lo que será una transferencia histórica. Patricio Pacífico, defensor de 19 años, está a un paso de convertirse en nuevo jugar del Barcelona, equipo histórico no solo de España sino que del fútbol europeo.

Según pudo saber Caras y Caretas, la negociaciones están "avanzadas" y será en un régimen de préstamo con una opción de compra futura de €1.600.000 por el 50% del pase. Sumando variables, la transferencia puede superar los €4.000.000 por el 80% del pase, quedándose el violeta con un porcentaje de su ficha.

Barcelona no puede adquirir la ficha de Pacífico en estos momentos, debido a que está inhibido por el fairplay financiero, mecanismo que busca que los clubes no generen deudas que sean imposibles de pagar.

Patricio Pacífico es una de las grandes promesas del fútbol uruguayo. Desde que debutó en Defensor Sporting disputó 44 partidos marcando dos goles, además de ser parte del proceso de selecciones juveniles, sumando un total de 33 partidos con la camiseta celeste.

