Tremenda victoria de Uruguay ante Bahamas y se vuelve a enfrentar a EE.UU en cuartos

En el ordenamiento de las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final, los celestes fueron los peores segundos y jugarán contra el peor primero, que terminó siendo Estados Unidos. Ese partido, que para el rival será como una revancha del 86-85 del domingo de noche, se fijó para el jueves a las 18:40, y el vencedor jugará una semifinal el sábado ante República Dominicana (segundo mejor primero) o Brasil (mejor tercero).

Por el otro lado del cuadro estarán Canadá (mejor primero) y Colombia (segundo mejor tercero) en un cruce, y en el otro Puerto Rico (mejor segundo) y Argentina (segundo mejor segundo).

LOS CUARTOS DE FINAL DEL JUEVES 28

16:00 República Dominicana-Brasil

18:40 Estados Unidos-Uruguay

21:40 Puerto Rico-Argentina

00:10 Canadá-Colombia

Las semifinales se disputarán el sábado 30 a las 16 y a las 21 horas, y la final se jugará el domingo 31 a las 21.