Tremenda victoria de Uruguay ante Bahamas y se vuelve a enfrentar a EE.UU en cuartos

La selección uruguaya de básquetbol cumplió con el gran objetivo de meterse en los cuartos de final de la AmeriCup 2025 de básquetbol en Nicaragua, luego de vencer ea Bahmas por 100-91 por la última fecha del Gerupo A y sumada al triunfo de Estados Unidos sobre Brasil en el encuentro que cerró la serie, dejó definidos los cruces de la próxima fase.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Dada la diferencia lograda por los estadounidenses ante la Canarinha (90-78), el conjunto norteamericano terminó primero con un saldo de +11 en los duelos directos del triple empate que se generó con dos triunfos. Uruguay fue segundo con -4 y Brasil tercero con -7.
En el ordenamiento de las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final, los celestes fueron los peores segundos y jugarán contra el peor primero, que terminó siendo Estados Unidos. Ese partido, que para el rival será como una revancha del 86-85 del domingo de noche, se fijó para el jueves a las 18:40, y el vencedor jugará una semifinal el sábado ante República Dominicana (segundo mejor primero) o Brasil (mejor tercero).
Por el otro lado del cuadro estarán Canadá (mejor primero) y Colombia (segundo mejor tercero) en un cruce, y en el otro Puerto Rico (mejor segundo) y Argentina (segundo mejor segundo).
LOS CUARTOS DE FINAL DEL JUEVES 28
16:00 República Dominicana-Brasil
18:40 Estados Unidos-Uruguay
21:40 Puerto Rico-Argentina
00:10 Canadá-Colombia
Las semifinales se disputarán el sábado 30 a las 16 y a las 21 horas, y la final se jugará el domingo 31 a las 21.