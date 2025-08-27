Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes final |

AmeriCup de básquetbol

Tremenda victoria de Uruguay ante Bahamas y se vuelve a enfrentar a EE.UU en cuartos

La selección de Uruguay hace historia en la AmeriCup de Básquetbol con dos triunfos resonantes y se mete en los cuartos de final.

Uruguay sigue haciendo historia en Guatemala.

Uruguay sigue haciendo historia en Guatemala.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La selección uruguaya de básquetbol cumplió con el gran objetivo de meterse en los cuartos de final de la AmeriCup 2025 de básquetbol en Nicaragua, luego de vencer ea Bahmas por 100-91 por la última fecha del Gerupo A y sumada al triunfo de Estados Unidos sobre Brasil en el encuentro que cerró la serie, dejó definidos los cruces de la próxima fase.

Dada la diferencia lograda por los estadounidenses ante la Canarinha (90-78), el conjunto norteamericano terminó primero con un saldo de +11 en los duelos directos del triple empate que se generó con dos triunfos. Uruguay fue segundo con -4 y Brasil tercero con -7.

En el ordenamiento de las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final, los celestes fueron los peores segundos y jugarán contra el peor primero, que terminó siendo Estados Unidos. Ese partido, que para el rival será como una revancha del 86-85 del domingo de noche, se fijó para el jueves a las 18:40, y el vencedor jugará una semifinal el sábado ante República Dominicana (segundo mejor primero) o Brasil (mejor tercero).

Por el otro lado del cuadro estarán Canadá (mejor primero) y Colombia (segundo mejor tercero) en un cruce, y en el otro Puerto Rico (mejor segundo) y Argentina (segundo mejor segundo).

LOS CUARTOS DE FINAL DEL JUEVES 28

16:00 República Dominicana-Brasil

18:40 Estados Unidos-Uruguay

21:40 Puerto Rico-Argentina

00:10 Canadá-Colombia

Las semifinales se disputarán el sábado 30 a las 16 y a las 21 horas, y la final se jugará el domingo 31 a las 21.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar