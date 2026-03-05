Mientras en Medio Oriente Estados Unidos lleva adelante una guerra que parece expandirse, el presidente de Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel de Inter Miami, en un acto de reconocimiento al equipo tras su consagración en la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS). En la ocasión tuvo palabras de elogio para Luis Suárez.
celebrando
Trump recibió en la Casa Blanca al Inter Miami y elogió a Luis Suárez
“Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos”, dijoTrump al referirse al goleador de la Selección de Uruguay.