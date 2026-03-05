Trump recibió en la Casa Blanca al Inter Miami y elogió a Luis Suárez

Además de Suárez, Messi

El presidente, que le dio un apretón de manos al argentino (y capitán del equipo de la Florida), también mencionó que su hijo es fan de otra estrella del fútbol: “Es un gran fan tuyo, y de un caballero llamado Ronaldo”, le dijo Trump al futbolista del Inter Miami.

Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos

La presencia de Messi había estado en duda, pero este jueves un funcionario de la Casa Blanca le confirmó la presencia del capitán de la selección argentina a CNN.

El copropietario del Inter Miami CF y exfutbolista David Beckham no asistió. Según explicó el funcionario, “porque se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”.

El presidente recibió de regalo una camiseta de las Garzas con su nombre y un 47 estampado en la espalda, en referencia a que es el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos.