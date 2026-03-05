Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

celebrando

Trump recibió en la Casa Blanca al Inter Miami y elogió a Luis Suárez

“Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos”, dijoTrump al referirse al goleador de la Selección de Uruguay.

Trump y los campeones en la Casa Blanca.

Mientras en Medio Oriente Estados Unidos lleva adelante una guerra que parece expandirse, el presidente de Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel de Inter Miami, en un acto de reconocimiento al equipo tras su consagración en la pasada temporada de la Major League Soccer (MLS). En la ocasión tuvo palabras de elogio para Luis Suárez.

Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos”, dijoTrump al referirse al goleador de la Selección de Uruguay, antes de estrecharle la mano frente al resto del plantel.

También tuvo palabras para Messi: “Es un privilegio decir lo que ningún presidente de EE.UU. ha tenido la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”.

Además de Suárez, Messi

El presidente, que le dio un apretón de manos al argentino (y capitán del equipo de la Florida), también mencionó que su hijo es fan de otra estrella del fútbol: “Es un gran fan tuyo, y de un caballero llamado Ronaldo”, le dijo Trump al futbolista del Inter Miami.

La presencia de Messi había estado en duda, pero este jueves un funcionario de la Casa Blanca le confirmó la presencia del capitán de la selección argentina a CNN.

El copropietario del Inter Miami CF y exfutbolista David Beckham no asistió. Según explicó el funcionario, “porque se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa”.

El presidente recibió de regalo una camiseta de las Garzas con su nombre y un 47 estampado en la espalda, en referencia a que es el presidente número 47 de la historia de Estados Unidos.

