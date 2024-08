Una historia del clásico: "Martín, dame el tercer penal, estoy preparado"

A penales

Nacional intentó pero no de muy buenas formas tratar de llevarse el encuentro en los 90, pero no fue ni prolijo ni efectivo.

Tras culminar el partido se llegó a la tanda de penales, donde se patearon 11 penales para cada equipo los tricolores vencieron 8 a 7.

“Martín, dame el tercer penal”

Martín Lasarte, luego de la victoria clásica, hablo en conferencia de prensa y resaltó el trabajo del juvenil y contó la anécdota a la hora de la definición por penales.

"No recuerdo algún chico de 17 años que venga corriendo y me diga: 'Martín, dame el tercer penal, estoy preparado'. Yo me reí y me dijo: 'Pero mirá que viene corriendo, hice el esfuerzo'. 'No sé Gonzalo, tiralo'. Tiró muy bien. Ayer practicamos penales, tiraron todos, nos quedamos con ideas muy claras, otras más dudosas. Él había tirado muy bien. Yo hablaba de su edad, de su juventud, es grandote, pero es un niño todavía. Sin embargo, tuvo ese temple para tirar el mismo penal que tiró dos veces ayer. No lo quiero apurar pero estamos en presencia de un proyecto futuro que ojalá que seamos capaces de conducirlo para que se pueda instalar en Primera División con regularidad", contó el técnico tricolor.

Coates por Izquierdo

Lasarte también se refirió a la entrada en el segundo tiempo de Sebastián Coates, por Juan Izquierdo: "Con Sebastián no tuve que hablar nada. Era demasiado temerario que iniciará”.

“Tuvo solo dos prácticas, una mudanza con la familia. Las circunstancias lo obligaban por la amarilla y la falta posterior de Izquierdo que lo hacía caminar por la cornisa. Su aplomo y su experiencia se notó apenas entró".

La lesión de Santander

Sobre la lesión del Paraguayo Santander, el Dt tricolor manifestó lo siguiente: "Santander sintió una molestia muscular, de esas que en el 90 y pico por ciento de los casos son graves. Hizo una semana normal pero tras ocho días de trabajo y estar 15 días imbuido en una situación personal. Ojalá que no sea de la entidad que presumo".