El "lado oculto" del trabajo femenino se expone sin rodeos en este libro

El eje central del libro es uno de los temas más persistentes y menos visibilizados del mercado laboral, se trata de las brechas de género en el uso y distribución del tiempo de trabajo. A través de distintos artículos, las autoras examinan cómo la organización social del tiempo sostiene desigualdades que condicionan la inserción, el desarrollo profesional y las condiciones laborales de las mujeres.

La obra aborda un conjunto de instituciones y prácticas que forman parte del día a día en los espacios laborales, pero que no siempre son analizadas con enfoque de género como la conciliación entre trabajo y vida personal, corresponsabilidad en tareas de cuidado, permisos pre y postnatales, licencias especiales, modalidades de flexibilidad laboral y sus riesgos. El objetivo es abrir una discusión informada y actualizada que permita comprender cómo estas dimensiones inciden en la persistencia de brechas que, aunque conocidas, siguen sin resolverse en la región.

Uno de los aportes más destacados del libro es su insistencia en observar el tiempo como un recurso desigual en cuanto a su valor social y económico. Las autoras señalan que la sobrecarga de tareas de cuidado asumidas por las mujeres genera trayectorias laborales fragmentadas, menor disponibilidad para acceder a puestos de mayor jerarquía y mayores niveles de precarización. De este modo, el análisis del tiempo permite visibilizar un entramado de inequidades que atraviesan la vida profesional de manera estructural.