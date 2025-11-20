La presentación del libro El tiempo en el trabajo y sus brechas de género, tuvo protagonismo dentro del congreso In[ter]disciplinadæs, el primer Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, que se realiza en Montevideo del 18 al 21 de noviembre. En un encuentro pensado desde la interdisciplinariedad y el intercambio cercano, la actividad realizada el 19 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales permitió profundizar en la desigual distribución del tiempo de trabajo de las mujeres en América Latina.
Brechas que pesan
El "lado oculto" del trabajo femenino se expone sin rodeos en este libro
El libro "El tiempo en el trabajo y sus brechas de género" se presentó en el marco del primer Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, una de sus coutoras, habló con Caras y Caretas.