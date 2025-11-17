Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos Pereira Rossell | fonoaudiología | remodelación

Transformación histórica

Es prioridad: Hospital Pereira Rossell inició obras por $22 millones

El hospital Pereira Rossell, el mayor centro pediátrico del país, avanza con obras que apuntan a mejorar la atención y las condiciones de trabajo.

Hospital Pereira Rossell inició obras.

Hospital Pereira Rossell inició obras.

 Presidencia
Hospital Pereira Rossell inició obras.

Hospital Pereira Rossell inició obras.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Centro Hospitalario Pereira Rossell atraviesa uno de los procesos de renovación más amplios de los últimos años. Con una inversión total que supera los 22 millones de pesos, el mayor centro pediátrico del país ejecuta obras estratégicas destinadas a optimizar la atención, modernizar su infraestructura y mejorar las condiciones de trabajo del personal médico y no médico.

Tras años sin inversiones significativas —la última intervención edilicia databa de 2019—, la actual dirección inició un plan integral para actualizar áreas críticas. Según explicó el director del centro, Gustavo Giachetto, el objetivo desde el inicio de la gestión fue fortalecer la infraestructura para sostener la demanda creciente y elevar la calidad asistencial.

Renovación del servicio de fonoaudiología

Una de las primeras obras concluidas fue la renovación total del servicio de fonoaudiología, que implicó una inversión cercana a los 2 millones de pesos. La iniciativa incluyó nuevos consultorios, cabinas especiales y tecnología avanzada para la realización de audiogramas y evaluaciones auditivas. Según Giachetto, esta modernización era imprescindible, porque la especialidad requiere equipamiento preciso para el tamizaje y el seguimiento funcional de niñas y niños con sospechas de hipoacusia.

El proyecto más ambicioso en curso es la construcción de un nuevo ambulatorio, cuya inauguración está prevista para mayo de 2026. Con un presupuesto aproximado de 20 millones de pesos, el edificio alojará consultorios polifuncionales de especialidades como otorrinolaringología, cardiología, nefrología y oftalmología, entre otras. La mitad de los fondos proviene de créditos de ASSE y el resto del aporte de Loterías y Quinielas. La meta es ampliar el horario de atención y promover un trabajo multidisciplinario acorde a las necesidades actuales del hospital.

Remodelación de la fachada

La transformación también es visible desde el exterior. La administración destinó 3 millones de pesos a la remodelación de la fachada ubicada sobre Bulevar Artigas y Lord Ponsonby, además de instalar una pantalla informativa para mejorar la comunicación con los usuarios. A esto se sumarán intervenciones artísticas en salas de espera y pasillos, con el fin de generar espacios más amables para niños y adolescentes.

El plan de obra continúa en expansión. Entre los próximos pasos se prevé mejorar las condiciones de internación en los seis pisos destinados a hospitalización pediátrica, con salas individuales, baños propios y una reorganización de las enfermerías para optimizar el monitoreo. También está proyectado un nuevo economato y vestuarios para el personal.

El desafío mayor, según Giachetto, será la reforma profunda del Hospital de la Mujer, cuya estructura antigua presenta limitaciones severas. El proyecto contempla centralizar los blocks quirúrgicos en una sola planta para optimizar procesos y elevar los estándares de atención. Aunque supone una inversión considerable, la administración sostiene que existe un compromiso firme para llevarlo adelante.

El Pereira Rossell se encamina así a una transformación estructural que, según sus autoridades, es indispensable para sostener la complejidad del único centro que concentra todas las especialidades y subespecialidades pediátricas del país.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar