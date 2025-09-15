Hacete socio para acceder a este contenido

"Si hay derechos, que se noten"

La Marcha por la Diversidad en Montevideo se realizará el viernes 26 de setiembre

Este año, la tradicional Marcha por la Diversidad le pedirá al Estado que "sepan cumplir" con los derechos conquistados.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La tradicional Marcha por la Diversidad se llevará a cabo este año el viernes 26 de setiembre, bajo la consigna: “Si hay derechos, que se noten. Sepan cumplir”. La movilización, organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, comenzará a las 18.30 horas con una concentración en la Plaza Libertad, desde donde partirá por Avenida Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo.

Este evento se ha convertido en un espacio emblemático para visibilizar las demandas de la comunidad LGBTIQ+ y de colectivos afines, reafirmando la importancia del cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos y la lucha por la igualdad y la no discriminación.“Marchamos por un mundo mejor. Exigimos que las leyes se apliquen y que el Estado respete los derechos conquistados”, señala la convocatoria publicada en las redes sociales de la coordinadora.

Quienes deseen mantenerse informados sobre la marcha podrán seguir de cerca las publicaciones en las redes sociales de la coordinadora, donde se irá compartiendo información clave relacionada con la movilización: detalles sobre cortes de tránsito, servicios disponibles, así como recomendaciones para asistir al evento, cuidarse y disfrutar de la jornada.

Feria previa

Previo a la marcha, se realizará también, como cada año, la conocida feria de la diversidad, que tendrá lugar en la plaza Libertad, los días 25 y 26 de setiembre. Este espacio está dedicao a artesanos, emprendimientos y colectivos, ofreciendo un ámbito para la venta de productos, la difusión de iniciativas y la promoción de la cultura de la diversidad.

Esta iniciativa se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes buscan apoyar y visibilizar el trabajo de diferentes colectivos y disfrutar de actividades culturales vinculadas a la diversidad.

