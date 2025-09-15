La tradicional Marcha por la Diversidad se llevará a cabo este año el viernes 26 de setiembre, bajo la consigna: “Si hay derechos, que se noten. Sepan cumplir”. La movilización, organizada por la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, comenzará a las 18.30 horas con una concentración en la Plaza Libertad, desde donde partirá por Avenida Libertador hasta la Plaza 1 de Mayo.
"Si hay derechos, que se noten"
La Marcha por la Diversidad en Montevideo se realizará el viernes 26 de setiembre
Este año, la tradicional Marcha por la Diversidad le pedirá al Estado que "sepan cumplir" con los derechos conquistados.