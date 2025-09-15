La Marcha por la Diversidad en Montevideo se realizará el viernes 26 de setiembre.

Este evento se ha convertido en un espacio emblemático para visibilizar las demandas de la comunidad LGBTIQ+ y de colectivos afines, reafirmando la importancia del cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos y la lucha por la igualdad y la no discriminación.“Marchamos por un mundo mejor. Exigimos que las leyes se apliquen y que el Estado respete los derechos conquistados”, señala la convocatoria publicada en las redes sociales de la coordinadora.