Zafarrancho: pedido de procesamiento a 9 oficiales en el FUSNA

Lebel declaró que mientras Posse estuvo de comandante nunca se realizó ningún allanamiento sin orden de juez, ni sometido a ningún detenido a apremio físico. Añadió que había una sala de interrogatorio en la planta baja; frecuentemente era utilizado por el juez sumariante, Tabaré Daners y Alejandro Uriarte. “Participé en interrogatorios de detenidos en el FUSNA, pero en los interrogatorios no había apremios físicos”.

En declaraciones de otros indagados es mencionado como participante del S2 y Héctor Corbo, otro de los imputados, mencionó a Álex Lebel como integrante del S2 que se ocupaba de los interrogatorios, a Juan Carlos Larcebeau y a Raúl Lecumberry. Por su parte, otro de los imputados en la causa que investiga las torturas en el FUSNA, Felipe Viacaba, fue reconocido por los denunciantes Victor Tosseto, Xenia Itte, Pablo Anzalone, Jorge Ramada, Paula Camaño y Susana Roel.

Yo no fui, fue aquel

Viacaba dijo que estuvo en FUSNA a partir del año 1972 y hasta el año 1974, era el encargado de la Brigada n.º 2, que su función fue “realizar operativos de detención conforme le eran indicados”. El excomandante de la Armada, Raúl Lecumberry, dijo que el FUSNA fue creado en marzo de 1972 y que vio a los detenidos, “pero no tenía contacto con ellos”. Nunca supo de maltrato de detenidos y también dijo que nunca participó de ningún interrogatorio. Los S2 que recuerda fueron Tróccoli, Passadore, Larcebeau, Álex Lebel. Otro de los imputados, Federico Lebel, dijo que su superior era el alférez de navío Ledesma (fallecido), el alférez Tróccoli y el jefe de la Unidad el Cap. Posse, el Cap. Guianze y el Cap. Jaunsolo (estos 3 últimos fallecidos).

Admitió que hubo detenidos en el FUSNA, pero no tenía contacto con ellos “ni estuve presente en ningún interrogatorio”. En cuanto al personal que tenía trato directo con los detenidos, eran el capitán Passadore y Tróccoli, contó. También señaló al “médico Dini Olivera y otros cuyo nombre no recuerdo” y reiteró que “no participé en los interrogatorios, eso lo hacía el Departamento de Inteligencia. Allí estaban Passadore y Tróccoli, ellos estaban durante el tiempo que estuve en el FUSNA, luego no sé”. Relató además que en oportunidad de asumir al frente del FUSNA el comandante capitán Guianze reunió a todos los oficiales y planteó “si estábamos dispuestos a realizar apremios físicos a los detenidos”.

La Fiscalía indicó que “aquí hay una manifestación expresa de su conocimiento y encubrimiento de los hechos”. En tanto, otro de los denunciados, José Luis Passadore, no ha declarado en la causa porque no se lo encontró hasta el momento. Por su lado, Arturo Dini Olivera, uno de los médicos del FUSNA expulsado del SMU en 1984, dijo que cumplió funciones como médico militar y que su trabajo era solo para personal militar, aunque también dijo que atendía a detenidos para no incurrir en omisión de asistencia.

Los dichos del excomandante Daners

Tabaré Daners dijo que en el FUSNA había detenidos, “el máximo habrá sido 20, había 8 cuando me fui en 1980. Allí empecé en diciembre, de 1975 a 1977 fui jefe de Brigada, luego estuve en el S4 en Logística y luego en el ‘S2’. Cuando fui jefe de Brigada mi superior fue Uriarte (fallecido). De los detenidos se encargaban los comandantes. Uno de ellos fue Federico Lebel; no recuerdo a otro. Ingresados los detenidos se los entregaba al S2; ellos eran los que participaban en los interrogatorios. Mientras yo estuve, el S2 lo integraban Tróccoli y Larcebeau. Nunca participé de ningún interrogatorio.

Por último, Héctor Corbo confirmó lo que declaró Federico Lebel respecto a la reunión con el comandante de la unidad Guianze, dijo que si él daba la orden de apremiar físicamente a los presos, había que cumplir la orden”. De la investigación se desprende que el FUSNA estaba compuesto por cuatro departamentos: S1, que era el encargado del personal; S2, inteligencia; S3, operaciones y S4, logística.

Además de tres brigadas, que cada una tenía un oficial en jefe y 3 oficiales a cargo como jefe de pelotón; cada uno era independiente. “Los interrogatorios los hacía el S2”, señaló Corbo. En ese tiempo lo integraban Passadore, por un tiempo corto Álex Lebel o Larcebeau y luego Tróccoli. En su declaración, Héctor Corbo mencionó a Tróccoli como integrante del S2 que se ocupaba de los interrogatorios. También lo mencionó en su declaración Tabaré Daners como integrante del "S2", además del excomandante Raúl Lecumberry en su testimonio lo menciona como integrante del S2. La fiscal Sabrina Flores solicitó, además, la extradición de Fleming Gallo, y Jorge Tróccoli, condenado en Italia por la causa de Plan Cóndor