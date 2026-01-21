Desfile Inaugural del Carnaval: orden de los conjuntos, horarios y jurado.

Mientras que, en el resto de las categorías, el jurado que actuará estará integrado por Víctor Magallanes, Nilda Ciparelli, Darwin Pirri, Ricardo Aulet y Ana Laura de Brito.

Luego de haber llegado a un acuerdo con la empresa Tenfield, que tiene los derechos de televisación del Carnaval, el Desfile Inaugura podrá verse a través de TV Ciudad y de Canal 4.

El orden del Desfile Inaugural

A continuación, detallamos el orden que tendrá el Desfile Inaugural. Esta información fue consignada por el medio Calle Febrero en sus redes sociales.

Sociedad de negros y lubolos

20:00 - Valores

20:07 - Yambo Kenia

20:14 - Herencia Ancestral

20:21 - La Sara Del Cordón

20:28 - Integración

20:35 - Más Que Lonjas

Murgas

20:42 - La Mojigata

20:49 - La Nueva Milonga

20:56 - A La Bartola

21:03 - Queso Magro

21:10 - La Gran Muñeca

21:17 - Curtidores De Hongos

Revistas

21:24 - La Compañía

21:31 - Carambola

21:38 - Tabú

21:45 - Madame Gótica

21:52 - House

Murgas

21:59 - Un Título Viejo

22:06 - Jardín Del Pueblo

22:13 - Jorge

22:20 - Cayó La Cabra

22:27 - La Margarita

22:34 - Doña Bastarda

Humoristas

22:41 - Sociedad Anónima

22:48 - Los Choby's

22:55 - Los Rolin

23:02 - Cyranos

23:09 - Social Club

Murgas

23:16 - Gente Grande

23:23 - La Trasnochada

23:30 - Patos Cabreros

23:37 - Mi Vieja Mula

23:44 - Falta y Resto

Parodistas

23:51 - Caballeros

23:58 - Zíngaros

00:05 - Los Adam's

00:12 - Los Muchachos

00:19 - Momosapiens

Murgas

00:26 - Don Bochinche y Compañía

00:33 - Los Diablos Verdes