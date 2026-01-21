Hacete socio para acceder a este contenido

desfile inaugural | Concurso Oficial del Carnaval |

Para tener en cuenta

Desfile Inaugural del Carnaval: orden de los conjuntos, horarios y jurado

La principal avenida de nuestro país, 18 de julio, estará recibiendo este jueves 22 de enero lo que será el inicio oficial del Carnaval 2026.

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
Al igual que ediciones anteriores, los conjuntos fueron separados en bloques según su categoría, las cuáles serán intercaladas por bloques en los que desfilarán murgas.

Fabián Cardozo será el presidente del jurado, el cuál estará integrado por Pablo Barrios, Gabriela Gómez, Edgardo “pingüino” González, Juan Ángel Díaz y Fernando Rodríguez para la categoría murga.

Mientras que, en el resto de las categorías, el jurado que actuará estará integrado por Víctor Magallanes, Nilda Ciparelli, Darwin Pirri, Ricardo Aulet y Ana Laura de Brito.

Luego de haber llegado a un acuerdo con la empresa Tenfield, que tiene los derechos de televisación del Carnaval, el Desfile Inaugura podrá verse a través de TV Ciudad y de Canal 4.

El orden del Desfile Inaugural

A continuación, detallamos el orden que tendrá el Desfile Inaugural. Esta información fue consignada por el medio Calle Febrero en sus redes sociales.

Sociedad de negros y lubolos

  • 20:00 - Valores
  • 20:07 - Yambo Kenia
  • 20:14 - Herencia Ancestral
  • 20:21 - La Sara Del Cordón
  • 20:28 - Integración
  • 20:35 - Más Que Lonjas

Murgas

  • 20:42 - La Mojigata
  • 20:49 - La Nueva Milonga
  • 20:56 - A La Bartola
  • 21:03 - Queso Magro
  • 21:10 - La Gran Muñeca
  • 21:17 - Curtidores De Hongos

Revistas

  • 21:24 - La Compañía
  • 21:31 - Carambola
  • 21:38 - Tabú
  • 21:45 - Madame Gótica
  • 21:52 - House

Murgas

  • 21:59 - Un Título Viejo
  • 22:06 - Jardín Del Pueblo
  • 22:13 - Jorge
  • 22:20 - Cayó La Cabra
  • 22:27 - La Margarita
  • 22:34 - Doña Bastarda

Humoristas

  • 22:41 - Sociedad Anónima
  • 22:48 - Los Choby's
  • 22:55 - Los Rolin
  • 23:02 - Cyranos
  • 23:09 - Social Club

Murgas

  • 23:16 - Gente Grande
  • 23:23 - La Trasnochada
  • 23:30 - Patos Cabreros
  • 23:37 - Mi Vieja Mula
  • 23:44 - Falta y Resto

Parodistas

  • 23:51 - Caballeros
  • 23:58 - Zíngaros
  • 00:05 - Los Adam's
  • 00:12 - Los Muchachos
  • 00:19 - Momosapiens

Murgas

  • 00:26 - Don Bochinche y Compañía
  • 00:33 - Los Diablos Verdes
