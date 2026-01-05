A dos días del secuestro de Maduro, Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela

"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima en contra de nuestra patria, vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores", comentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2008255786334765169&partner=&hide_thread=false AHORA | DELCY RODRÍGUEZ SE JURAMENTA COMO PRESIDENTA ENCARGADAhttps://t.co/Bp3deAnfMP pic.twitter.com/4Wzlcut6U0 — RT en Español (@ActualidadRT) January 5, 2026

Presidenta encargada

El sábado, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Rodríguez asumiera como mandataria encargada de este país caribeño.

La juramentación se da dos días después de que EEUU ejecutara un ataque a gran escala contra Venezuela y capturara a Maduro, quien fue trasladado junto a su esposa a la ciudad de Nueva York, donde será juzgado por cargos de narcotráfico.

En julio de 2025, EEUU designó al llamado cartel de Los Soles como una organización terrorista y señaló a Maduro como uno de sus líderes, ofreciendo una recompensa millonaria por su captura.

Tras la captura de Maduro el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que Washington administrará Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura y sensata, así como no descartó "desplegar tropas" en el país sudamericano si lo considera necesario.

Venezuela agredida

La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con la operación militar de EEUU en el Caribe que incluye el despliegue de destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados, además de decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en las que fueron asesinadas más de cien personas.

A este despliegue se sumó a mediados de diciembre pasado el bloqueo naval a Venezuela.

EEUU justificó su operación militar con la necesidad de frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

Sin embargo, el Gobierno venezolano repudió la maniobra como una violación del derecho internacional.

(Sputnik)